Минюст официально признал действия Киева рейдерством: по жалобе руководителя КОВА Киевской области вернули участок трассы, который присвоила столица, — СМИ

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Министерство юстиции по жалобе главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко аннулировало решение государственного регистратора КГГА и вернуло участок трассы Р-30 громаде поселка Коцюбинское, пишет УНН.

Речь идет о трассе от Новобеличей до Ирпеня. Конкретно об участке протяженностью 5,5 километров, которые проходит вблизи Киева.

Журналисты отмечают, что эта близость, видимо, и стала основанием для государственного регистратора Департамента земельных ресурсов КГГА оформить право собственности на землю под дорогой на Киев.

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, реагируя на такие действия, обратился в Министерство юстиции Украины с жалобой, в которой попросил отменить упомянутое решение о государственной регистрации земли и проверить правомерность действий государственного регистратора.

Свою позицию председатель Киевской ОГА мотивировал тем, что часть земельных участков дороги Р-30 расположена на территории, которая подчиняется Коцюбинскому. При этом окончательно границы Киева и Коцюбинского пока не установлены и не внесены в Госгеокадастр. Эти вопросы рассматриваются в судах, следовательно государственный регистратор не имел права оформлять право собственности на землю за общиной Киева.

"Решение о госрегистрации права собственности на земельные участки дороги Р-30 за Киевской городской государственной администрацией приняты вопреки и при отсутствии соответствующих решений суда о разграничении спорных территорий. Установление или изменение границ административно-территориальных единиц или громад осуществляется исключительно проектами землеустройства, которые подлежат утверждению уполномоченными органами в установленном законом порядке", — отмечает Кравченко.

Журналисты отмечают, что аргументы главы ОВА оказались убедительными. Минюст своим приказом признал, что решение об оформлении права собственности на землю государственный регистратор КГГА принял с нарушением, и обязал аннулировать его.

Выполнять приказ Минюста будет Офис противодействия рейдерству, пишут в материале.