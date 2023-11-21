Мін'юст офіційно визнав дії Києва рейдерством: за скаргою керівника КОВА Київщині повернули ділянку траси, яку привласнила столиця, — ЗМІ

Related video

Міністерство юстиції за скаргою голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка анулювало рішення державного реєстратора КМДА і повернуло ділянку траси Р-30 громаді селища Коцюбинське, пише УНН.

Ідеться про трасу від Новобіличів до Ірпеня. Конкретно про ділянку протяжністю 5,5 кілометрів, які проходить поблизу Києва.

Журналісти зазначають, що ця близькість, мабуть, і стала підставою для державного реєстратора Департаменту земельних ресурсів КМДА оформити право власності на землю під дорогою на Київ.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, реагуючи на такі дії, звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою, у якій попросив скасувати згадане рішення про державну реєстрацію землі та перевірити правомірність дій державного реєстратора.

Свою позицію голова Київської ОВА мотивував тим, що частина земельних ділянок дороги Р-30 розташована на території, що підпорядковується Коцюбинському. При цьому остаточно межі Києва та Коцюбинського наразі не встановлені і не внесені до Держгеокадастру. Ці питання розглядаються в судах, отже державний реєстратор не мав права оформляти право власності на землю за громадою Києва.

"Рішення про держреєстрацію права власності на земельні ділянки дороги Р-30 за Київською міською державною адміністрацією ухвалені всупереч та за відсутності відповідних рішень суду щодо розмежування спірних територій. Встановлення чи зміна меж адміністративно-територіальних одиниць чи громад здійснюється виключно проєктами землеустрою, які підлягають затвердженню уповноваженими органами у встановленому законом порядку", — зазначає Кравченко.

Журналісти зазначають, що аргументи голови ОВА виявилися переконливими. Мін'юст своїм наказом визнав, що рішення про оформлення права власності на землю державний реєстратор КМДА ухвалив з порушенням та зобов'язав анулювати його.

Виконувати наказ Мін'юсту буде Офіс протидії рейдерству, пишуть у матеріалі.