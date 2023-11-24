"Сложно дать оценку": нет подтверждений смерти водителя на границе с Польшей, — ГПСУ (видео)

По словам спикера Андрея Демченко, пока что достоверно неизвестно, где произошла гибель и произошла ли вообще. Польские пограничники не делились официальными данными.

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В Государственной пограничной службе не подтверждают тот факт, что на границе с Польшей мог скончаться второй водитель. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев24" 23 ноября.

По его словам, если говорить о взаимодействии с польскими коллегами, то Украина не получала данных о том, что на границе погиб водитель. При этом исключать ничего нельзя.

"Те условия, в которых находятся водители уже длительное время, не прибавляют здоровья водителям, которые сидят в транспортных средствах и ожидают пересечение границы", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно он добавил, что украинские водители понимают, что страйк польских перевозчиков может длиться еще дольше, чем тот промежуток, который им пришлось уже выстоять. А это также влияет на здоровье.

Спикер ГПСУ заявил, что он может четко отвечать лишь о том, что происходит на украинском участке границы, ведь к польскому доступа нет — у них свои пограничники.

"Польские пограничники отвечают за свои участки ответственности: это пункты пропуска и линия границы. Где это произошло, произошло ли это — мне сложно сейчас дать оценку. Еще раз скажу, в рамках взаимодействия по нашей линии, мы такой информации не получали", — заявил Андрей Демченко.

Напомним, 23 ноября в Ассоциации перевозчиков заявили, что на польской границе ночью умер еще один украинский водитель. Происшествие якобы произошло на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева–Краковец". После этого посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что в МИД Польши было отправлено обращение с просьбой разблокировать движение грузовых автомобилей.