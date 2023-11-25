Дерусифицируют язык жестов: украинцы стали использовать международный знак "спасибо"

В советское время украинский язык жестов был практически уничтожен, так как знаки и орфографию заменили русскими. Но с началом полномасштабного вторжения все больше людей, использующих жестовой язык, стремятся избавиться от русизмов.

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Экспертная комиссия Украинского общества глухих дерусифицировала слово "спасибо" после начала полномасштабной войны. Об этом Kyiv Independent рассказала заместитель председателя общества Татьяна Кривко.

По информации издания, до полномасштабного вторжения РФ украинцы, использующие язык жестов, благодарили друг друга знаком, напоминающим снятие шляпы и поклон. Этот жест используют русскоговорящие.

"Но мы (украинцы) не должны ни перед кем кланяться", — сказала Кривко.

Она объяснила, что теперь украинцы используют международный знак "спасибо", который обозначается поднесением руки к подбородку с легким перемещением в сторону собеседника.

В издании пишут, что украинский язык жестов практически исчез в Советское время, когда знаки и дактилоскопия были заменены русскими. По словам Кривко, с начала большой войны все больше людей, использующих язык жестов в Украине, стремятся избавиться от русских знаков и дактилоскопии.

"Сегодня сообщество глухих в Украине не хочет иметь ничего общего с русским языком. В результате многие либо полностью, либо частично избегают [русских жестов]", — добавляет Кривко.

Дерусификация продолжается в Украине после распада Советского Союза. С начала полномасштабного вторжения РФ этот процесс ускорился. Так, например, за время большой войны в Киеве новые названия получили более 300 городских объектов. Среди них станцию "Дружбы народов" переименовали в "Зверинецкую". Это историческое название местности, которое впервые упоминалось еще во времена Киевской Руси. А станция метро, названная именем российского писателя Льва Толстого, получила название "Площадь украинских героев".

Напомним, в ноябре в Украине разгорелся скандал после высказываний экс-нардепа и языковед Ирина Фарион в адрес русскоязычных бойцов "Азова". По мнению филолога, они "позорят Вооруженные силы Украины", так как общаются не на государственном языке.

На высказывания Фарион отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он призывал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность Ирины Фарион. По его словам, языковед "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

Позже в отношении экс-нардепа СБУ открыла уголовное производство по четырем статьям.