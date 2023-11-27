Со снегом, дождем, и с сильным ветром — в Украину идет новый циклон (карта)

В большинстве областей Украины 28 ноября осадков не предвидится, а на востоке даже возможны солнечные прояснения.

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На смену циклону, который вызвал в части Украины снегопады и метель покидает территорию страну, а на смену ему идет новый. Об этом в сети сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вы же помните, что южные циклоны ходят сериями. Так вот. В среду, 29-го ноября, будут показывать следующую серию. С юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром. 30-го ноября циклон уйдет за пределы Украины — передышка. А 1-го декабря у нас снова циклон, однако с ощутимым потеплением", — написала она.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни ветер пока никуда не денется — насыплет предыдущему циклону "пинков в спину".

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Во вторник, 28 ноября, атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона. В большинстве областей Украины осадков не предвидится, на востоке даже возможны солнечные прояснения, лишь в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.

Новый циклон направляется в Украину

Руководитель пресс-службы Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ночь на среду Украину накроет новый циклон с юго-запада.

"Например, в западных областях это будет преимущественно снег, и температура днем и ночью составит 0 — 6 градусов мороза. А вот уже в северных — Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях — это будет мокрый снег. Остальные территории — юг, юго-восток — это будет дождь. Поэтому вот такая смешанная фаза осадков. Непосредственно для Киева также ожидаем смешанную фазу осадков — они могут начаться с дождя, затем перейти в снег", — сообщила она.

По ее словам, циклон будет очень активен. Во вторник, 28 ноября, вечером он зайдет на западные области, в ночь на среду, 29 ноября, придется самая активная фаза, а в среду днем циклон уже будет покидать территорию Украины.

Погода на 29 ноября

Также ожидаются порывы ветра в пределах 15-22 м/с, в западных областях порывы ветра могут быть сильнее.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, продолжит ли РФ атаковать Украину в непогоду. По его словам, резкие перепады температуры могут повлиять на работу авиации. Может произойти обледенение фюзеляжа самолета, что усложняет задачу как для противника, так и для ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго проинформировали, что в результате непогоды по состоянию на утро 27 ноября в Украине обесточены 2019 населенных пунктов, еще 500 — в результате вражеских атак.