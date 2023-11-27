Зі снігом, дощем, і з сильним вітром: в Україну йде новий циклон (карта)

В більшості областей України 28 листопада опадів не передбачається, а на сході навіть можливі сонячні прояснення.

Related video

На зміну циклону, який спричинив в частині України снігопади та хуртовину покидає територію країну, а на зміну йому йде новий. Про це в мережі повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Ви ж пам'ятаєте, що південні циклони ходять серіями. Так ось. У середу, 29-го листопада, показуватимуть наступну серію. Із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром. 30-го листопада циклон піде за межі України — передишка. А 1-го грудня в нас знову циклон, проте із відчутним потеплінням", — написала вона.

Синоптикиня додала, що найближчими днями вітер поки нікуди не подінеться — насипле попередньому циклону "штурханів у спину".

Важливо

Рвучкий вітер, морозно, а циклон братиме паузи: прогноз погоди на тиждень (відео, карти)

У вівторок, 28 листопада, атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону. В більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу.

Новий циклон прямує в Україну

Керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в ніч проти середи Україну накриє новий циклон з південного заходу.

"Наприклад, у західних областях це буде переважно сніг, і температура вдень та вночі становитиме 0 – 6 градусів морозу. А ось вже у північних – Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях – це буде мокрий сніг. Решта територій – південь, південний схід – це буде дощ. Тому ось така змішана фаза опадів. Безпосередньо для Києва також очікуємо змішану фазу опадів – вони можуть розпочатися з дощу, потім перейти у сніг", – повідомила вона.

За її словами, циклон буде дуже активний. У вівторок, 28 листопада, ввечері він зайде на західні області, у ніч проти середи, 29 листопада, припаде найактивніша фаза, а в середу вдень циклон вже буде покидати територію України.

Погода на 29 листопада

Також очікуються пориви вітру в межах 15-22 м/с, у західних областях пориви вітру можуть бути сильнішими.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи продовжить РФ атакувати Україну в негоду. За його словами, різкі перепади температури можуть вплинути на роботу авіації. Може статися обмерзання фюзеляжу літака, що ускладнює завдання як для противника, так і для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Міненерго проінформували, що унаслідок негоди станом на ранок 27 листопада в Україні знеструмлено 2019 населених пунктів, ще 500 — унаслідок ворожих атак.