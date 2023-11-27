Погода винна: у Міненерго повідомили, чому в населених пунктах країни немає світла

Генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, кажуть у Міністерстві енергетики. Водночас, зокрема, у Київській області вже понад дві години немає світла.

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Дефіциту електроенергії в Україні немає. Її достатньо для покриття потреб споживачів, а всі відключення, пов’язані з негодою та бойовими діями. Про це 27 листопада повідомили в Міністерстві енергетики.

Унаслідок негоди станом на ранок 27 листопада в Україні знеструмлено 2019 населених пунктів, ще 500 — унаслідок ворожих атак. Зокрема, за повідомленням кореспондента Фокусу, в Київській області понад дві години триває відключення світла.

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Обмеження для споживачів не застосовуються в жодній із областей. Відключення світла фіксуються через негоду, бойові дії чи технологічні порушення. Загалом на ранок через ці причини без світла залишалися понад 2500 населених пунктів", — ідеться в заяві міністерства.

Як сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі "Суспільне. Спротив", роботи з відновлення електропостачання для споживачів тривають постійно, проте заважають погодні умови.

Де найгірша ситуація з електропостачанням

"Негода триває. Тому наші енергетики працюють, щоб швидше відновити лінії. Найгірша ситуація на Одещині. А також у Миколаївській, Полтавській і Київській області", — повідомила вона.

За словами Гринчук, працівників і техніки вистачає, але не завжди погодні умови дозволяють проводити ці роботи швидко.

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Міненерго — про ресурси електропостачання

За повідомленням Міністерства енергетики, з планового тривалого ремонту вийшов енергоблок однієї з ТЕС. Він додасть до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності.

Також учора, 26 листопада, декілька годин оператор системи передачі НЕК "Укренерго" передавав надлишки електроенергії Польщі сумарною величиною у 120 МВт*год.

В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС, однак це не вплине на загальну ситуацію з виробництвом електроенергії.

"Її достатньо для споживачів і промисловості, а енергосистема збалансована", — кажуть у Міненерго.

Через обстріли в Донецькій області було знеструмлено три шахти. Заблокованими залишалися понад 70 шахтарів. Також було обстріляно одну з прифронтових ТЕС.

Ситуація на ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яку окупанти використовують для розташування реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) й обстрілів території України, рівень води в ставку-охолоджувачі становить 15,66 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Минулої доби внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше ха захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України.

"Три інші лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів", — повідомили в Міненерго.

Раніше Фокус писав, що експерти прогнозують із настанням морозів дефіцит виробництва електроенергії, через що доведеться відключати споживачів, але такі відключення навряд чи будуть довші за 2 години на добу.

Нагадаємо, вночі, 27 листопада, армія РФ уже впʼяте за місяць обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій. Унаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства.

Через негоду в Одесі місто частково залишилося без опалення. Там почалися перепади напруги в електромережі. Комунальникам довелося відключити кілька котелень, щоб не зламалося обладнання.