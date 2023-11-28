В Харьковской области водитель насмерть сбил двух военных: подробности (фото)

По данным правоохранителей, водитель Subaru Forester наехал на военнослужащих, стоявших на обочине, после чего скрылся с места преступления.

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В Харьковской области, в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевской ОТГ, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области 28 ноября.

По данным правоохранителей, 22 ноября автомобиль Subaru Forester наехал на военных, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. Водитель Subaru Forester скрылся с места преступления, не оказав потерпевшим помощи.

Сообщается, что один из военнослужащих скончался на месте от полученных травм. Второй военный был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, где спустя несколько дней умер, не приходя в сознание.

В полиции установили, что за рулем Subaru Forester находился 29-летний мужчина. Виновник ДТП несколько дней скрывался от правоохранителей. На данный момент он находится под арестом без права внесения залога.

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Водителю сообщили о подозрении по двум статьям: ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Напомним, 17 ноября на улице Яворницкого во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и служебного авто патрульной полиции. В результате ДТП пешеход погиб.

Ранее, 25 октября, произошла авария в городе Здолбунов Ровненской области – полицейская на автомобиле сбила женщину на пешеходном переходе. В результате пострадавшая скончалась в больнице.