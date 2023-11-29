В Запорожье полиция ночью искала заблудившихся подростков: один был по плечи в воде (видео)

По данным правоохранителей, подростки потерялись во время прогулки. Ситуация осложнялась морозной погодой и тем, что дети не ориентировались на местности.

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Двое подростков заблудились во время прогулки в Запорожье. Один из них упал в реку, из которой долго не мог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области 28 ноября.

Отмечается, что произошел инцидент в Шевченковском районе города. Двое детей потерялись во время прогулки и об этом было сообщено сотрудникам правоохранительных органов.

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Позже оказалось, что один из парней оказался в водной ловушке, откуда длительное время не мог выбраться.Все свободные на тот момент сотрудники органов отправились их искать.

"Патрульные тщательно обследовали все береговые участки, громко подзывая детей, и одновременно поддерживали телефонный разговор с одним из мальчиков. Ситуация осложнялась тем, что на улице была морозная температура, к тому же мальчик совсем не ориентировался на местности, а его телефон имел низкий заряд", — говорится в сообщении.

В Запорожье полиции удалось спасти двух подростков, которые потерялись Фото: Патрульная полиция

В результате сотрудниками полиции удалось найти 13-летнего мальчика по имени Максим. Он был по плечи в воде и совершенно не мог двигаться, ведь погрузился в илистое дно.

Еще одним препятствием стали заросли камыша, но, несмотря на это, обессиленного парня удалось спасти. Подростка переодели в сухую одежду, а к тому времени на место прибыли еще и спасатели, которые донесли Максима в автомобиль патрульной полиции. Дальше его передали медикам.

"Товарища Максима нашли позже, промерзший и напуганный парень бродил по зарослям на другом берегу. Сергей очень обрадовался, когда увидел инспекторов. Ребенка также госпитализировали в медицинское учреждение", — подытожили в Патрульной полиции Запорожской области.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что на Закарпатье во время выборов цыганского "барона" лопатой убили мужчину. После конфликта правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека. Пострадавшего ударили металлическим предметом по голове.