Apple Music опубликовала самые популярные песни в Украине: россияне не вошли в топ-10 (фото)

Из 50 главных песен года шесть принадлежат исполнителям из РФ. В актуальном топе по Киеву 25 треков, но певцов из страны-агрессора — столько же.

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В Apple Music опубликовали подборку 100 главных песен 2023 года в Украине. Об этом известно из их приложения.

В топ-10 вошли:

"Flowers" Майли Сайрус;

"Буревіями" SHUMEI и Златы Огневич;

"Погляд" YAKTAK (feat. SOBOL');

"Щоб не було" DOROFEEVA;

"Провела екскурсію" Parfeniuk;

"Силуети" SadSvit и СТРУКТУРА ЩАСТЯ;

"Додому" Wellboy;

"Unholy" Сэма Смита и Ким Петрас;

"Чути гімн" SKOFKA;

"Відриваючись" Parfeniuk.

Топ-10 главных песен 2023 года в Украине Фото: Скриншот

То есть из 10 первых мест восемь заняли украинские исполнители, еще две песни — иностранных артистов.

Несмотря на то, что в топ-10 нет российских певцов, в целом в подборке они есть. В частности, 22 место заняли российские рэперы Кравц и Гио Пика, а 28 место — INSTASAMKA.

Кравц, Гио Пика и INSTASAMKA в топе главных песен в Украине Фото: Скриншот

Также стоит отметить, что на 17 месте — исполнитель XOLIDAYBOY. Этот псевдоним использует Иван Минаев — уроженец Севастополя, который сейчас живет в РФ и поет на русском.

Однако количество украинских исполнителей преобладает. В первой половине топа более 30 песен исполняют певцы из Украины, и только шесть — из страны-агрессора. В то же время стоит заметить, что часть песен отечественных артистов — русскоязычные.

Также в Apple Music доступна подборка 25 самых популярных песен в Киеве.

Там в топ-10 вошли российский дуэт АИГЕЛ, вражеская группа "Три дня дождя" и музыкальный коллектив из Благовещенска "Моя Мишель".

Топ-10 самых популярных песен в Киеве Фото: Скриншот

Всего из 25 мест украинцы заняли 15, россияне — 5. Еще одно место заняла певица из Украины, которая ведет свою деятельность в РФ, Анна Асти.

Напомним, 49-летний гитарист украинской группы ТНМК Ярослав Веревкин стал дедушкой. Дочь музыканта Соня 29 ноября родила мальчика.

31-летняя украинская певица Анастасия Прудиус (Kola) рассказала, что тайно вышла замуж за иностранца. Пара сыграла свадьбу в Праге и сейчас живет на две страны.