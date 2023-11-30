На Житомирщине в воинской части нашли платы с золотом и серебром на 65 млн грн (фото)
По информации Минобороны, сейчас устанавливают обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета. Материалы передадут в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.
Во время проверки в житомирской воинской части нашли платы с 28-ю килограммами золота и 60-ю килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны, выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части на Житомирщине", — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что в ходе проведения проверки были найдены блоки с неизвестным содержимым в двух гаражах на территории воинской части.
В пресс-службе отметили, что после осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках находилось ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:
- 28 килограммов золота;
- 60 килограммов серебра;
- 590 граммов металлов платиновой группы.
"В ходе аудита установлено, что эти платы не находились на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было — хранить это имущество", — подчеркнули в Министерстве обороны.
Сейчас устанавливают обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему хранилось неучтенным.
Командира части привлекут к ответственности
По информации Минобороны, найденные драгоценные платы снова поставили на учет. Их оценочная стоимость — 65,66 миллиона гривен.
Также в пресс-службе добавили, что передадут материалы внутреннего аудита в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.
Напомним, ранее начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны Олег Коваль сообщил, что Министерство обороны Украины собирается передать в НБУ более 1,4 кг стоматологического золота, стоимость которого по предварительным оценкам составляет 3,5 миллиона грн.