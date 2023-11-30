На Житомирщині у військовій частині знайшли плати із золотом і сріблом на 65 млн грн (фото)

За інформацією Міноборони, нині встановлюють обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку. Матеріали передадуть у правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

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Під час перевірки в житомирській військовій частині знайшли плати з 28-ма кілограмами золота й 60-ма кілограмами срібла на 65 мільйонів гривень. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"За ініціативи Управління відчуження й утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявлено та недопущено втрати мікросхем зі вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що в ході проведення перевірки було знайдено блоки з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини.

У пресслужбі зазначили, що після огляду зʼясувалося, що, згідно з паспортними даними, у блоках було орієнтовно 50 тонн необлікованих плат зі вмістом дорогоцінних металів:

28 кілограмів золота;

60 кілограмів срібла;

590 грамів металів платинової групи.

"У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини, хоча одним із завдань підрозділу було зберігати це майно", — наголосили в Міністерстві оборони.

Нині встановлюють обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку та чому зберігалося необлікованим.

Командира частини притягнуть до відповідальності

За інформацією Міноборони, знайдені дорогоцінні плати знову поставили на облік. Їхня оціночна вартість — 65,66 мільйона гривень.

Також у пресслужбі додали, що передадуть матеріали внутрішнього аудиту в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, раніше начальник управління відчуження й утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль повідомив, що Міністерство оборони України збирається передати в НБУ понад 1,4 кг стоматологічного золота, вартість якого за попередніми оцінками становить 3,5 мільйона грн.