Ледяной дождь, снег и потепление до +16: какой будет погода на выходных в Украине (карта)

В первые субботу-воскресенье декабря украинцев местами будет беспокоить ледяной дождь и гололедица, а затем — штормовой ветер, предупреждают синоптики.

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В течение выходных, 2 и 3 декабря, в Украине в разных регионах будет царить контрастная погода. В некоторых областях будет идти снег и ледяной дождь, тогда как в других ожидается до 16 градусов тепла. О деталях погодных условий в первые выходные декабря рассказала синоптик Наталья Диденко в заметке Facebook. Кроме того, на картах погоды от "Укргидрометцентра" можно увидеть, какие меняется значение температуры и что ждет украинцев в понедельник 4 декабря.

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Погода в Украине 2-3 декабря — прогноз синоптика Натальи Птухи

Над территорией Украины господствует атмосферный фронт, который в течение двух-трех дней будет смещаться в противоположных направлениях и этим будет определять изменение погодных условий, рассказала Диденко.

Об особенностях погоды на выходные также рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха. В комментарии порталу "24 канал" она пояснила, что атмосферный фронт станет причиной различных осадков в разных регионах страны. В частности, на западе он вызовет снег, гололед, тогда как на юге будет сухо и тепло.

Кроме южных областей, потеплеет также в Закарпатской области, отметила Птуха. Также отметила, что из-за не слишком зимних температур в некоторых регионах будет даже туман.

"Атмосферный фронт — это условная линия, которая всегда разделяет холодную и теплую воздушную массу. Поэтому над Югом Украины теплая воздушная масса, а над Западом и Севером — более холодная. Юг — это вообще огромная история, там ночью +5...+12 градусов тепла, а днем +9...+16 градусов. Ну совсем не декабрьские температуры, но вот начало такое", — добавила синоптик в комментарии.

Погода в Украине 2-3 декабря — прогноз синоптика Наталки Диденко

2 декабря атмосферный фронт будет нависать над западными и северными областями. Поэтому средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов. Однако дневные температуры будут лучше:

в центре — от +1 до +7 градусов;

на востоке — от +4 до +9, но на Харьковщине — около нуля градусов;

на юге — от +10 до +16;

на западе — от -1 до +1 (согласно данным государственной синоптической службы).

На карте погоды, опубликованной "Укргидрометцентром", можно увидеть, что в западных и северных областях следует ожидать снег, мокрый снег. Тогда как на юге — дождь.

Погода в Украине 2 декабря

Отдельно Диденко сказала несколько слов о Киеве — в столице возможен ледяной дождь, кроме традиционного снега и дождя. На дорогах будет опасно — скользко, налипание мокрого снега.

3 декабря атмосферный фронт несколько сместится — сначала будет двигаться на север, затем — на юг, показывают данные портала Windy. Синоптик сделала следующий погодный прогноз:

в центре — от +2 до +8 градусов;

на востоке — от +10 до +15 (Днепропетровщина, Полтавщина);

на юге и западе — около нуля.

Также указывается, что украинцев может ожидать штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с.

Погода в Украине 3 декабря

В то же время в понедельник, 4 декабря, как свидетельствует Windy, на всей территории Украины средняя температура может выровняться. В частности, на юге температура упадет до +2 градусов. В остальных областях ожидается от -2 до -4 градусов мороза.

Погода в Украине 4 декабря, атмосферный фронт, атмосферный фронт Погода в Украине 4 декабря

Напоминаем, 26 ноября над югом Украины пронесся ураган, который сломал линию электропередач и завалил снегом дороги. Тогда же у западного берега оккупированного Крыма заметили волны высотой около 8-10 метров.