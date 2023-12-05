В парке Межигорье производили поддельные кофе и вафли под чужими брендами, — БЭБ

По данным следствия, колличество изъятой контрафактной продукции, а также сырья для ее производства и упаковочных материалов, оценивается приблизительно в 200 тонн.

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Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли группу лиц, которые организовали производство и распространение поддельных пищевых продуктов, представляя их под брендами известных украинских и международных торговых марок. Производство осуществлялось в городе Киев и его окрестностях, в том числе в парке Межигорье. Об этом сообщает пресслужба БЭБ.

Для масштабного изготовления и упаковки кондитерских изделий, кофе, продуктов бакалейного ассортимента (включая специи, кофейные изделия, какао, вермишель быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и прочих поддельных товаров применялось специализированное оборудование.

Сотрудники БЭБ провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории "Межигорья" и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производилась контрафактная продукция, продукция без документального подтверждения и т.п.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

Количество изъятой контрафактной продукции, а также сырья для ее производства и упаковочных материалов, оценивается приблизительно в 200 тонн.

Также было выявлено, что подпольное производство в Межигорье вовлекло ресурсы национального парка, включая использование его электроэнергии.

Досудебное расследование ч. 3 ст. 229 УК Украины продолжается.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному производству и месту продажи фальсифицированной продукции. Подсчитываются ежемесячный оборот подпольного производства продукции и сумма нанесенного государству ущерба.

БЭБ разоблачило масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке Межигорье БЭБ разоблачило масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке Межигорье БЭБ разоблачило масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции в парке Межигорье

Напомним, украинская служба безопасности разоблачила мужчину, который организовал пассажирские перевозки в Россию и на временно оккупированные территории.

Также в сентябре во Львове провели тендер на реконструкцию улицы, которую ремонтировали несколькими годами ранее. Тогда в местной мэрии заявляли, что не станут заключать договор, однако город еще должен рассчитаться за ранее проведенные работы.