У парку Межигір'я виробляли підроблені каву і вафлі під чужими брендами, — БЕБ

За даними слідства, кількість вилученої контрафактної продукції, а також сировини для її виробництва та пакувальних матеріалів, оцінюють приблизно у 200 тонн.

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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували виробництво та розповсюдження підроблених харчових продуктів, презентуючи їх під брендами відомих українських та міжнародних торгових марок. Виробництво здійснювалося в місті Київ та його околицях, зокрема в парку Межигір'я. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Для масштабного виготовлення та пакування кондитерських виробів, кави, продуктів бакалійного асортименту (включно зі спеціями, кавовими виробами, какао, вермішеллю швидкого приготування), вафель, жувальної гумки та інших підроблених товарів застосовували спеціалізоване обладнання.

Співробітники БЕБ провели обшуки на складах у Києві та області, у приміщеннях на території "Межигір'я" і виявили лінії автоматичного фасування та маркування, фасувальні ємності з логотипами відомих торгових марок, великі обсяги сировини, з якої виробляли контрафактну продукцію, продукцію без документального підтвердження тощо.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили 5 автоматичних ліній, 20 верстатів для пакування та нанесення логотипів, 6 ліній для пакування продукції.

Кількість вилученої контрафактної продукції, а також сировини для її виробництва та пакувальних матеріалів, оцінюють приблизно у 200 тонн.

Також було виявлено, що підпільне виробництво в Межигір'ї задіяло ресурси національного парку, включно з використанням його електроенергії.

Досудове розслідування ч. 3 ст. 229 КК України триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного виробництва та місця продажу фальсифікованої продукції. Підраховуються щомісячний оборот підпільного виробництва продукції та сума завданих державі збитків.

БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції в парку Межигір'я БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції в парку Межигір'я БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції в парку Межигір'я

Нагадаємо, українська служба безпеки викрила чоловіка, який організував пасажирські перевезення до Росії та на тимчасово окуповані території.

Також у вересні у Львові провели тендер на реконструкцію вулиці, яку ремонтували кількома роками раніше. Тоді в місцевій мерії заявляли, що не стануть укладати договір, однак місто ще має розрахуватися за раніше проведені роботи.