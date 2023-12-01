В Україні викрили схему нелегальних пасажирських перевезень до Росії: деталі (фото)

Слідство вияснило, що на перевезеннях до країни-агресора та на тимчасово окуповані території зловмисники заробляли до мільйона гривень щомісяця.

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Українська служба безпеки викрила чоловіка, який організував пасажирські перевезення до Росії та на тимчасово окуповані території. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, поїздки до Росії здійснювалися на автобусах автотранспортного підприємства. З України автобуси виїжджали до Росії та на тимчасово окуповані території через країни Європи. Ціна за квиток на такий рейс складала 350 доларів США в один бік.

Фото: СБУ

Зазначається, що для вільного переміщення по території Російської Федерації зловмисники платили податки та збори до бюджету країни-агресора. Також вони співпрацювали з окупаційними адміністраціями, що дозволяло безперешкодно пересуватися по тимчасово окупованих територіях.

У СБУ кажуть, що такими рейсами часто користувалися колаборанти, які втікали від правосуддя до Росії. Однією із таких осіб стала жінка, яка допомагала окупантам проводити вибори на Запоріжжі. Пізніше вона виїхала до своїх родичів у Вінницьку область, щоб приховати отримані від окупантів гроші за "роботу".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Організував перевезення до РФ вже раніше судимий мешканець Запоріжжя. Допомагали йому двоє знайомих, які вели "чорну" бухгалтерію та шукали клієнтів. Щомісяця на незаконних перевезеннях вони заробляли до мільйона гривень.

Зловмисника повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Нагадаємо, 29 листопада в СБУ повідомили, що затримали на Рівненщині двох зловмисників, які намагалися продати трофейну російську зброю. За скоєне їм загрожує до 7 років позбавлення волі.