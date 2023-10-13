Нові правила перетину держкордону України для водіїв: що змінилося

За словами представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука, зміни спрямовані на дотримання положень європейського законодавства.

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Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил перетину державного кордону України. Про це 13 жовтня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються насамперед так званого дозвільного "ліміту" для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

"З метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати державний кордон на пасажирському і вантажному транспортному засобі ліцензіата", — уточнив Мельничук.

Відтепер кількість водіїв, які перетинають держкордон, збільшена:

для вантажних транспортних засобів — з одного водія до двох;

для пасажирського транспорту — з двох водіїв до трьох.

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"Втекли від війни": у МВС розповіли, як каратимуть ухилянтів, що виїхали за кордон (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що від початку повномасштабної війни через систему "Шлях" з України виїхали й не повернулися тисячі військовозобов'язаних. Найчастіше вони перетинали державний кордон під виглядом волонтерів або водіїв.

Тим часом у польському ЗМІ повідомили, пише Фокус, що країна вже почала депортувати українців. Також там заявили про готовність затримувати та відправляти до суду ухилянтів, якім вдалося виїхати.

Також Фокус писав про те, які категорії громадян зможуть виїхати з України з 1 вересня. Зокрема, йдеться про українців віком до 18 років або понад 60 років, а також чоловіків призовного віку з шести категорій.

Крім того, Фокус повідомляв, що з 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати з території України. Також було внесено зміни до порядку отримання відповідних ліцензій.