Мобілізація в Україні: хто з чоловіків з 1 вересня зможе легально виїхати за кордон

Законодавством України передбачено винятки для виїзду військовозобов'язаних громадян за межі країни. У деяких випадках для цього знадобиться спеціальний дозвіл.

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В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. У зв'язку з цим, військовозобов'язані чоловіки не мають права залишати територію України, але в цьому правилі є винятки. Про це пише видання "Обозреватель".

Заборони було продовжено до 15 листопада, тож до цього терміну низка чоловіків з 18 до 60 років не мають шансу покинути територію країни. Однак, для деяких військовозобов'язаних у законодавстві закріплені винятки, які дозволяють це зробити.

Виїзд за кордон: кому дозволено з 1 вересня

Насамперед зазначається, що спокійно перетинати кордон можуть українці до 18 років, а також після 60 років. Не стосуються обмеження і громадян від 18 до 60 років, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні відмітки в паспорті про це.

Є ще шість категорій чоловіків, які можуть залишати територію країни, будучи військовозобов'язаного віку:

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

ті, хто за станом здоров'я отримав дозвіл на виїзд із країни;

за сімейними обставинами;

через професію;

ті, кому потрібно допомогти Силам оборони в боротьбі з Російською Федерацією;

держслужбовцям (чоловікам і жінкам).

У пресслужбі Державної прикордонної служби (ДПСУ) перерахували окремі випадки і документи, які потрібно підготувати для перетину кордону без проблем.

Виїзд за кордон: кому потрібне підтвердження права на виїзд

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що не обов'язково всім звертатися до ТЦК для того, щоб отримати документи для перетину кордону. Це потрібно лише непридатним до служби за станом здоров'я особам, які виключаються з військового обліку.

При перетині кордону за сімейними обставинами проходить ретельна перевірка. Якщо через інвалідність — потрібно додатково надати документи, які це підтвердять.

Народний депутат Сергій Козир також зазначив, що головна проблема виїзду чоловіків за кордон — вони не повертаються. З 24 лютого 2022 року і по 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзд військовозобов'язаних за кордон. З них близько 19 тисяч громадян не повернулися.

Раніше повідомлялося, чому підлітків до 18 років можуть не випускати з України. Неповнолітнім хочуть заборонити виїжджати за кордон без супроводу. Але після виповнення 18 років, юнакам заборонений виїзд за законом про мобілізацію. І якщо нова ініціатива набуде чинності, молоді чоловіки не зможуть покинути країну самостійно ні до, ні після повноліття.