Резерви для ЗСУ: чому підлітків до 18 років можуть не випускати з України

Багато підлітків 15-16 років не бачать майбутнього в Україні, але в Раді придумали як їх утримати в країні. Неповнолітнім хочуть заборонити виїжджати за кордон без супроводу. Але після виповнення 18 років, юнакам заборонений виїзд за законом про мобілізацію. І якщо нова ініціатива набуде чинності, молоді чоловіки не зможуть покинути країну самостійно ні до, ні після повноліття.

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Обмеження виїзду підлітків з України до інших країн і розробка відповідного законопроєкту №9480, пов'язана з бажанням влади створити майбутній мобілізаційний ресурс. Таку думку висловив у спілкуванні з Фокусом адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

"На тлі новин, що з'являються, про корупцію та утримання людей у військкоматах, створюється психологічна напруга і для неповнолітніх. Заборона на самостійний перетин кордонів для дітей до 18-ти — спосіб створити ресурс для ЗСУ на майбутнє. Така заборона викличе труднощі і з виїздом дорослих українців — їм доведеться шукати законні механізми для вивезення дітей", — вказав юрист на проблему.

Максимов упевнений, що серйозного потенціалу для армії і благополуччя країни такий закон не принесе. Багато підлітків 15-16 років, які закінчують школи, не бачать майбутнього в Україні. Отримуючи атестат, вони відразу думають про закордон, і величезний відсоток людей поїде. Лише одиниці розраховують залишитися на батьківщині для здобуття вищої освіти, підкреслив адвокат.

Юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко вважає, що владі треба створювати умови, щоб люди залишалися в Україні.

"Забороняти можна, але українці завжди знайдуть способи виїхати. Очевидно, до чого все йде — скоро всіх закриють", — сказав він Фокусу.

Сьогодні ситуація виглядає так: юнаків у 17 років ставлять на військовий облік, допризовники мають прийти до ТЦК і отримати приписне. Але навіть якщо приписного немає, заборонити виїзд таким підліткам не можуть, каже юрист. А ось 18-річним виїзд за кордон уже заборонений, згідно із законом про мобілізацію. І якщо ухвалять законопроєкт №9480, самостійно покинути країну не вийде ні до повноліття, ні після.

Як у Європі забирають дітей у батьків з України

Нардепи пояснюють появу ініціативи №9480 тим, що в європейських країнах заборонено самостійно подорожувати до 18 років, і українських дітей, які не мають супроводу, одразу ж направляють під опіку в місцеві сім'ї.

Але за словами директорки Центру захисту дітей "Наші діти" Наталії Луценко, європейці можуть вилучити дітей в українських біженців лише за неналежне ставлення і догляд за ними.

Фахівець навела як приклад випадок дівчинки 11 років. Разом із матір'ю вона виїхала з Гостомеля до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення. Жінка регулярно вживала алкоголь і соцпрацівники вирішили передати дитину німецькій родині. Батько дівчинки залишився в Гостомелі та вимагає через суд з прав дітей повернути доньку.

Фокус раніше докладно описував ініціативу українських парламентаріїв щодо обмеження вільного виїзду підлітків до 18 років. Їм хочуть дозволити виїжджати тільки в супроводі одного з батьків, опікунів, піклувальників або прийомних батьків.

Юристи раніше розповідали, що 17-річні підлітки можуть зіткнутися з труднощами при виїзді з України. З 16 років молоді люди мають бути на військовому обліку.