Мобілізація в Україні: 17-річних можуть не випускати з України — роз'яснення юриста

Згідно з останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається із 16 років. Це означає, що 17-річним, які не стоять на обліку, може бути заборонено виїзд.

Related video

17-річні підлітки можуть зіткнутися з перешкодами під час виїзду за кордон під час воєнного стану. Про це розповіли юристи з адвокатської агенції "Вертикаль".

Чи можуть 17-річні підлітки виїхати за кордон?

Юристи пояснюють, що нова постанова, яка встановлює вік для військового обліку, є підставою для прикордонників не випускати молодих людей за межі країни.

Згідно з цією постановою, молоді люди мають бути на військовому обліку із 16 років, і якщо 17-річний юнак не стоїть на обліку, йому може бути відмовлено у виїзді за кордон. Однак, якщо підліткові виповнилося 17 років і він стоїть на військовому обліку, він має право на виїзд.

"Прикордонники, користуючись цією нормою законодавства, можуть не випустити 17-річного хлопця, який не стоїть на обліку. Тобто, якщо хлопцеві 17 років і він стоїть на обліку, він має право виїхати", — сказано в повідомленні.

Новий порядок військового обліку

Новий порядок військового обліку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів було прийнято у грудні 2022 року. Відповідно до цього порядку, молоді люди мають стати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Ці зміни введені для територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦКСП), щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних та мобілізованих призовників. Однак важливо зазначити, що мобілізація та призов на термінову службу допускаються лише з 18 років.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, чи можуть співробітники ТЦК затримувати людей на вулиці, садити в автобуси та відвозити до військкоматів. Адвокат Ростислав Кравець радить у таких випадках звертатися до поліції.

Крім того, варто нагадати, що юрист поділився рекомендаціями щодо дій при отриманні повістки від співробітників військкомату, попри наявність відстрочки від мобілізації. У цій ситуації юрист радить уникати суперечок зі співробітниками ТЦК, отримати повістку і після цього звернутися до військкомату для врегулювання питання.