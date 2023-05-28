Мобилизация в Украине: 17-летних могут не выпускать из Украины, — разъяснение юриста

Согласно последнему постановлению, воинский учет для призывников начинается с 16 лет. Это означает, что 17-летним, не стоящим на учете, может быть запрещен выезд.

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17-летние подростки могут столкнуться с препятствиями при выезде за границу во время военного положения. Об этом рассказали юристы из адвокатского агентства "Вертикаль".

Могут ли 17-летние подростки выехать за границу?

Юристы объясняют, что новое постановление, устанавливающее возраст для воинского учета, может быть основанием для пограничников не выпускать молодых людей за пределы страны.

Согласно этому постановлению, молодые люди должны быть на военном учете с 16 лет, и если 17-летний юноша не стоит на учете, ему может быть отказано в выезде за границу. Однако, если подростку исполнилось 17 лет и он стоит на военном учете, он имеет право на выезд.

"Пограничники, пользуясь этой нормой законодательства могут не выпустить 17-летнего парня, который не стоит на учете. То есть, если парню 17 лет и он стоит на учете, он имеет право выехать", — сказано в сообщении.

Новый порядок воинского учета

Новый порядок воинского учета для призывников, военнообязанных и резервистов был принят в декабре 2022 года. В соответствии с этим порядком, молодые люди должны стать на военный учет в год, когда им исполняется 17 лет. Эти изменения введены для территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦКСП), чтобы они могли прогнозировать количество потенциальных и мобилизуемых призывников. Однако важно отметить, что мобилизация и призыв на срочную службу допускаются только с 18 лет.

Напомним, ранее Фокус выяснял, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице, сажать в автобусы и увозить в военкоматы. Адвокат Ростислав Кравец советует в таких случаях обращаться в полицию.

Кроме того, стоит напомнить, что юрист поделился рекомендациями о действиях при получении повестки от сотрудников военкомата, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации. В данной ситуации, юрист советует избегать споров с сотрудниками ТЦК, получить повестку и после этого обратиться в военкомат для урегулирования вопроса.