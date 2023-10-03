"Втекли від війни": у МВС розповіли, як каратимуть ухилянтів, що виїхали за кордон (відео)

Україна планує повертати з-за кордону порушників, які виїхали нелегально. Міністр Ігор Клименко підкреслив, що у питанні їх покарання важливо враховувати як юридичну, так і моральну сторони питання.

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Військовозобов’язані, які незаконно виїхали з України під час повномасштабної війни, понесуть відповідальність за перетин кордону. Про те, яке саме покарання загрожуватиме ухилянтам, детально розповів в інтерв'ю для видання "Українська правда" міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, а той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема надалі буде соціальною — несприйняття однією верствою населення тієї верстви населення, яка втікла просто від війни", — зазначив він.

Міністр пояснив, що у питанні притягнення таких ухилянтів до відповідальності є дві сторони — моральна та юридична.

"Моральна сторона — це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичних нормах, які мають цю справедливість і юридично, і морально звести до одного", — розповів Клименко.

Голова МВС підкреслив, що ті, хто виїхав за кордон законно, це "зовсім інша історія". Проте, з його слів, більшість військовозобов’язаних залишила країну нелегально.

"Нелегально виїхали через систему "Шлях", нелегально виїхали через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхали у відрядження або на навчання. Тому, звичайно, тут держава зараз шукає цю золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну", — сказав Клименко.

Він зазначив, що українці, які нелегально опинились за кордоном, ймовірно там працюють, щоб себе забезпечувати. Міністр припустив, що їх каратимуть штрафами.

"Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами — це вже кримінальна відповідальність", — додав чиновник.

Інтерв'ю з Ігорем Клименком (про повернення українців з-за кордону — з 52:26)

Нагадаємо, представник президента у ВР Федір Веніславський пояснив, як відбувається екстрадиція військовозобов’язаних. З його слів, це явище — не масове з юридичної точки зору.

Також голова МВС Ігор Клименко відповів, чому в Україні не скасовують комендантську годину в тилових регіонах. Він прокоментував скандал навколо клубу, який місяцями працював у заборонений час.