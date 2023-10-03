"Сбежали от войны": в МВД рассказали, как будут наказывать уклонистов, выехавших за границу (видео)

Украина планирует возвращать из-за границы нарушителей, которые выехали нелегально. Министр Игорь Клименко подчеркнул, что в вопросе их наказания важно учитывать как юридическую, так и моральную стороны вопроса.

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Военнообязанные, которые незаконно выехали из Украины во время полномасштабной войны, понесут ответственность за пересечение границы. О том, какое именно наказание будет грозить уклонистам, подробно рассказал в интервью для издания "Украинская правда" министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Здесь золотую середину надо найти. Не забрасывать, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, а тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной — неприятие одним слоем населения того слоя населения, который убежал просто от войны", — отметил он.

Министр объяснил, что в вопросе привлечения таких уклонистов к ответственности есть две стороны — моральная и юридическая.

"Моральная сторона — это ощущение справедливости тех ребят, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже выехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость и юридически, и морально свести к одному", — рассказал Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что те, кто выехал за границу законно, это "совсем другая история". Однако, по его словам, большинство военнообязанных покинули страну нелегально.

"Нелегально выехали через систему "Шлях", нелегально выехали через документы ВВК и МСЭК, нелегально выехали в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, здесь государство сейчас ищет эту золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", — сказал Клименко.

Он отметил, что украинцы, которые нелегально оказались за границей, вероятно там работают, чтобы себя обеспечивать. Министр предположил, что их будут наказывать штрафами.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам — это уже уголовная ответственность", — добавил чиновник.

Интервью с Игорем Клименко (о возвращении украинцев из-за границы — с 52:26)

Напомним, представитель президента в ВР Федор Вениславский объяснил, как происходит экстрадиция военнообязанных. По его словам, это явление — не массовое с юридической точки зрения.

Также глава МВД Игорь Клименко ответил, почему в Украине не отменяют комендантский час в тыловых регионах. Он прокомментировал скандал вокруг клуба, который месяцами работал в запрещенное время.