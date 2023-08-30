В Україні вводять нові обмеження для неекологічного транспорту: кого це стосується

Неекологічним пасажирським транспортним засобам заборонять залишати територію України. Також для отримання ліцензії на виїзд потрібно буде внести нові дані.

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З 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати з території України. Також було внесено зміни до порядку отримання відповідних ліцензій. Про це розповіли в Укртрансбезпеці.

Уже з 1 вересня з України не випускатимуть пасажирські транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту Євро-2. Це один із заходів щодо боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

Якщо на транспортному засобі не буде визначено клас екологічності або вказано клас Євро-1, то його власник не зможе подати заявку на перетин кордону "18-60". Крім цього йому доведеться оновити дані про авто.

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З 1 вересня до заяв про отримання ліцензії також потрібно буде внести:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби, завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ;

тимчасові реєстраційні талони, якщо їх оформлення передбачено.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть заборонити вуличний дрифт (навмисне кероване занесення транспортного засобу).