Украинский совладелец ТРЦ Ocean Plaza обратится в суд относительно решения Минюста, - СМИ

Украинский совладелец ТРЦ Ocean Plaza ООО "Ланита Инвест" планирует обратиться в суд из-за того, что Министерство юстиции Украины отменило обновленный устав предприятия. Об этом сообщила пресс-служба совладельца – ООО "Ланита Инвест". В компании убеждены, что новый устав позволял более эффективно управлять ТРЦ в условиях полномасштабной войны.

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После начала полномасштабной войны государство национализировало две трети ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавшие российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Еще треть принадлежит украинскому владельцу – ООО "Ланита Инвест", которым владеет Андрей Иванов. "Ланита Инвест" приняла обновленный устав предприятия для того, чтобы руководить ТРЦ в условиях форс-мажоров, о чем пишет Гордон.

"Анализируя операционную деятельность во время войны, компания пришла к выводу, что сосредотачивать все управленческие функции на одном представителе исполнительного органа непрактично и рискованно. В условиях функционирования сложного бизнеса любое лицо, самостоятельно выполняя ответственную роль в компании, находящейся под пристальным вниманием государства и общества, может не справиться со своими обязанностями. Кроме того, в условиях военного времени, ежедневных обстрелов и опасностей может произойти ситуация, когда директор, единолично принимающий немало управленческих решений, который должен подписывать документы, проводить платежи и т.п., не выходит на связь, ставя под угрозу работу всего ТРЦ", – говорится в официальном заявлении компании.

24 ноября 2023 года коллегия при Министерстве юстиции отменила устав ООО "ИС "Лыбидь".

"Подчеркнем, что устав ООО "ИС "Лыбидь", противоправно отмененный государством по инициативе бывшего и.о. главы Фонда госимущества, отвечал законодательству и международным корпоративным стандартам, ведь устанавливал баланс интересов совладельцев и предусматривал защиту миноритарного собственника от действий или злоупотреблений мажоритарного собственника – что законно и направлено на эффективное управление объектом и защиту финансовых интересов государства как собственника доли. Определенная структура принятия корпоративных решений соответствует обычной деловой практике, что позволяло в синергии сосуществовать в новых реалиях во время войны и учитывать интересы частного бизнеса, когда в активы заходит государство, особенно на правах мажоритарного участника", – считает руководство ООО "Ланита Инвест".

Также приводятся позиции, которые были в обновленном уставе "ИС "Лыбидь", и соответственно, сейчас они отменены.

"Раньше все решения, относящиеся к компетенции общего собрания, должны приниматься большинством (50%+1 голос), теперь – ¾ голосов. В обновленном уставе дирекция могла принимать решения по суммам, не превышающим 1 млн у.е., сейчас – 50 тыс. у.е. Были изменены и уточнены полномочия каждого из директоров, такие изменения в уставе были обусловлены военным положением и необходимостью оперативно реагировать на стрессовые ситуации и вызовы, поэтому отмена коллегией при Минюсте внесенных в устав изменений является незаконной, а значит, будет иметь последствия и нанесет ущерб как объекту, так и инвестору. Более того, подобные действия государства негативно влияют на инвестиционный климат и свидетельствуют о его неумении сосуществовать в партнерстве", – говорится в документе.

В пресс-службе отметили, что Ocean Plaza возобновил работу 22 ноября 2022 года, в ТРЦ работает 7 тыс. человек. Ocean Plaza с площадью 125 тыс. м² входит в десятку крупнейших торгово-развлекательных центров в Украине.

В октябре бывший и.о. главы Фонда госимущества Александр Федоришин рассказал "Forbes Украина", что по уставу государство не могло изменить органы управления ТРЦ Ocean Plaza без согласия ООО "ИС "Лыбидь".

"Устав этого общества выписан так, что без них это решение принять не можем", – заявил Федоришин.

Он добавил, что государство не имело доступа к средствам, зарабатываемым ТРЦ Ocean Plaza.

"Все средства от аренды идут на ООО "ИС "Лыбидь" и там должны аккумулироваться", – рассказывал бывший и.о. председателя ФГИУ.

Свои дивиденды государство должно получить в конце финансового года при условии чистой прибыли Ocean Plaza.