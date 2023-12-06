Український співвласник ТРЦ Ocean Plaza звернеться до суду щодо рішення Мінʼюсту, - ЗМІ

Український співвласник ТРЦ Ocean Plaza ТОВ "Ланіта Інвест" планує звернутися до суду через те, що Міністерство юстиції України скасувало оновлений статут підприємства. Про це повідомила пресслужба співвласника – ТОВ "Ланіта Інвест". У компанії переконані, що новий статут давав змогу ефективніше керувати ТРЦ в умовах повномасштабної війни.

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Після початку повномасштабної війни держава націоналізувала дві третини ТРЦ Ocean Plaza, які належали російському бізнесмену Аркадію Ротенбергу. Ще третина належить українському власнику – ТОВ "Ланіта Інвест", яким володіє Андрій Іванов. "Ланіта Інвест" ухвалила оновлений статут підприємства для того, щоб керувати ТРЦ в умовах форс-мажорів, пише "Гордон".

"Аналізуючи операційну діяльність під час війни, компанія дійшла висновку, що зосереджувати всі управлінські функції на одному представнику виконавчого органу непрактично й ризиковано. В умовах функціонування складного бізнесу будь-яка особа, самостійно виконуючи відповідальну роль у компанії, що перебуває під пильною увагою держави й суспільства, може не впоратися зі своїми обов'язками. Окрім того, в умовах воєнного часу щоденних обстрілів і небезпек може трапитися ситуація, коли директор, який одноосібно приймає чимало управлінських рішень, має підписувати документи, проводити платежі тощо, не виходить на зв'язок, ставлячи під загрозу роботу всього ТРЦ", – ідеться в офіційній заяві компанії.

24 листопада 2023 року колегія при Міністерстві юстиції скасувала статут ТОВ "ІС "Либідь".

"Підкреслимо, що статут ТОВ "ІС "Либідь", протиправно скасований державою за ініціативи колишнього т.в.о. Фонду держмайна, відповідав законодавству й міжнародним корпоративним стандартам, адже встановлював баланс інтересів співвласників і передбачав захист міноритарного власника від дій або зловживань мажоритарного власника – що є законним і спрямованим на ефективне управління об’єктом та захист фінансових інтересів держави як власника частки. Визначена структура прийняття корпоративних рішень відповідає звичайній діловій практиці, що дозволяло в синергії співіснувати в нових реаліях під час війни і враховувати інтереси приватного бізнесу, коли в активи заходить держава, особливо на правах мажоритарного учасника", – вважає керівництво "Ланіта Інвест".

Також наводять позиції, які були в оновленому статуті "ІС "Либідь" і, відповідно, зараз їх скасовано.

"Раніше всі рішення, які належать до компетенції загальних зборів, мали прийматися більшістю (50%+1 голос), тепер – ¾ голосів. В оновленому статуті дирекція могла приймати рішення по сумах, які не перевищують 1 млн у. о., зараз – 50 тис. у. о. Було змінено й уточнено повноваження кожного з директорів. Такі зміни у статуті були обумовлені воєнним станом і необхідністю оперативно реагувати на стресові ситуації та виклики. Тому скасування колегією при Мін'юсті внесених до статуту змін є незаконним, а отже, матиме наслідки й завдасть шкоди як об'єкту, так й інвестору. Більше того, подібні дії держави негативно впливають на інвестиційний клімат і свідчать про її невміння співіснувати у партнерстві", – ідеться в документі.

У пресслужбі зазначили, що Ocean Plaza відновив роботу 22 листопада 2022 року, у ТРЦ працює 7 тис. людей. Ocean Plaza із площею 125 тис. м² входить до десятка найбільших торговельно-розважальних центрів в Україні.

У жовтні колишній в.о. голови Фонду держмайна Олександр Федоришин розповів "Forbes Україна", що за статутом держава не могла змінити органи управління ТРЦ Ocean Plaza без згоди ТОВ "ІС "Либідь".

"Статут цього товариства виписаний так, що без них це рішення ухвалити не можемо", – заявив Федоришин.

Він додав, що держава не мала доступу до коштів, які заробляє ТРЦ Ocean Plaza.

"Всі кошти від оренди йдуть на ТОВ "ІС "Либідь" і там мають акумулюватися", – розповідав колишній в.о. голови ФДМУ.

Свої дивіденди держава мала б отримати наприкінці фінансового року за умови чистого прибутку Ocean Plaza.