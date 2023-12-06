Только русские сказки: в детсадах Крыма запретили костюмы американских героев, — СМИ

По данным местных жителей, большинство детей на праздники будут снежинками и зайчиками, а вот американских персонажей рекомендуют исключить. В "правительстве" отрицают запрет.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова детям запретили одеваться на праздники в костюмы американских супергероев. Об этом сообщает "Крым.Реалии" 6 декабря.

Отмечается, что запрет фиксируется в Керчи, где в детских садах родителям рекомендуют обратить внимание на героев русских народных сказок, вместо персонажей из американских комиксов, мультфильмов и кино.

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"Американские супергерои не вписываются в лейтмотив детских праздников и русских народных сказок", — заявили в комитете одного из дошкольных учреждений, передает Telegram-канал "Керчь Сегодня".

Детям предлагают альтернативу в виде образов зайчиков и медвежат для мальчиков, а вот для девочек — конфетки и снежинки. Про Бэтмена, Человека-Паука, Миньонов и так далее рекомендуют забыть.

Одна из женщин, которая воспитывает ребенка во временно оккупированной Керчи, в комментарии изданию "Комсомольская правда" рассказала, что они в этом году впервые пошли в детский сад и сразу столкнулись с запретом. На праздники детей рекомендуют одевать исключительно в героев русских сказок, а все девочки будут снежинками.

В то же время, как отмечается в материале, в "Министерстве образования" в Крыму сообщили, что никаких официальных рекомендаций детским садам якобы не давали. Такое решение дошкольные заведения принимают "самостоятельно".

Напомним, 26 ноября сообщалось, что оккупанты навязывают украинцам свои праздники и тем самым создают для жителей захваченных территорий атмосферу "нормальной жизни". При этом на праздничных концертах происходит агитация за партию Путина.