Руслан Шостак получил награду "Лучший социальный проект 2023 года" от СУП

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Корпорация "Terwin", в состав которой входит Благотворительный Фонд Руслана Шостака, получила награду в номинации "Социальный проект года". Фонд предоставил безопасный приют в Турции 3500 детям-сиротам и закупил более 300 пикапов для фронта. Об этом сообщает Союз украинских предпринимателей.

Союз украинских предпринимателей, крупнейшая в Украине платформа, объединяющая голос более 1000 украинских бизнесов, объявила победителей "Премии СУП 2023: Герои нашего времени". Премия СУП 2023 — это выбор первых среди равных. Ежегодная премия для лучших украинских предпринимателей, которая отмечает прорывные практики украинского бизнеса. Голосование за номинантов было открытым и проходило на официальном сайте СУП.

Благотворительный Фонд Руслана Шостака, который входит в состав корпорации Terwin, реализует два масштабных проекта. "Детство без войны", который спасает от ужасов войны детей-сирот и предоставляет им приют в Турции. А также "ГеройСаг", который поставляет автомобили для ВСУ. В эти благотворительные инициативы Руслан Шостак инвестировал $15 млн собственных средств. Это беспрецедентные инвестиции в украинском бизнесе. Предприниматель до сих пор полностью обеспечивает пребывание детей из Проекта "Детство без войны" в Турции.