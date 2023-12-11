Руслан Шостак отримав нагороду "Найкращий соціальний проєкт 2023 року" від СУП

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Корпорація "Terwin", до складу якої входить Благодійний Фонд Руслана Шостака, отримала нагороду в номінації "Соціальний проєкт року". Фонд надав безпечний прихисток у Туреччині 3500 дітям-сиротам і закупив понад 300 пікапів для фронту. Про це повідомляє Спілка українських підприємців.

Спілка українських підприємців, найбільша в Україні платформа, що об'єднує голос понад 1000 українських бізнесів, оголосила переможців "Премії СУП 2023: Герої нашого часу". Премія СУП 2023 — це вибір перших серед рівних. Щорічна премія для найкращих українських підприємців, яка відзначає проривні практики українського бізнесу. Голосування за номінантів було відкритим і проходило на офіційному сайті СУП.

Благодійний Фонд Руслана Шостака, який входить до складу корпорації Terwin, реалізує два масштабні проєкти. "Дитинство без війни", який рятує від жахіть війни дітей-сиріт та надає їм прихисток у Туреччині. А також "ГеройCar", що постачає автомобілі для ЗСУ. У ці благодійні ініціативи Руслан Шостак інвестував $15 млн власних коштів. Це безпрецедентні інвестиції в українському бізнесі. Підприємець і досі повністю забезпечує перебування дітей з Проєкту "Дитинство без війни" у Туреччині.