Григорий Козловский и Emily Resort передали на помощь ВСУ 2 миллиона гривен (квитанции)

С первых дней войны основатель спортивно-оздоровительного комплекса помогает тем, кто столкнулся с трагедией. Для переселенцев и детей погибших военных организовываются специальные праздники.

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В спортивно-оздоровительном комплексе Emily Resort, основателем которого является Григорий Козловский, во время празднования наступающего Нового года собрали на помощь Вооруженным силам Украины 2 миллиона гривен, сообщается на сайте предпринимателя.

Средства пошли на помощь воина А2943 воинской части и будут использованы в ходе борьбы с российскими оккупантами. Украинские защитники на них приобретут и отремонтируют средства связи, спецтехнику и транспортные средства, которые необходимы для насущных потребностей подразделений на поле боя.

Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн гривен на ВСУ Фото: Фотокопия документа Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн гривен на ВСУ Фото: Фотокопия документа

"Наша страна и наши военные нуждаются в поддержке. Украинские вооруженные силы каждый день метр за метром гонят врага с нашей земли, защищают каждого украинца, дают возможность работать, жить, воспитывать детей. Для воинов важна наша финансовая поддержка и помощь. Я рад, что сегодня мы можем обеспечить воинов, которые обратились к нам за помощью, необходимыми средствами для приобретения военной техники, оружия, транспортных средств. Такая поддержка не только поможет вести эффективные боевые действия, она повышает морально-психологическое состояние воинов, увеличивает их преданность Украине", — заявил основатель Emily Resort Григорий Козловский.

Григорий Козловский с первого дня помогает военным и мирным гражданам, которые были вынуждены покинуть свой дом. В том числе и детям, которые столкнулись с таким понятием как война. Делает он это через собственный Фонд помощи Украине "Рух у Майбутнє".

Совсем недавно Григорий Козловский и ФК "Рух" организовали праздник для детей, который приурочен ко Дню Святого Николая. Переселенные малыши, а также дети погибших воинов получили возможность посетить Академию ФК "Рух", участвовали в подготовленных развлечениях, посмотрели на праздничное представление и в целом весело провели время.

Именно на территории базы спорткомплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" Григорий Козловский развернул штаб по оказанию помощи вынужденным переселенцам. Работал он с первых дней войны. Взрослые и дети все время получали необходимую помощь, продукты и предметы первой необходимости. Также Emily Resort участвует в различных благотворительных проектах, благодаря которым продолжается помощь для военных.

В марте 2023 года на территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily Resort в Винниках была развернута инициатива "Понад усе", главной целью которой является лечение и реабилитация украинских военных, которые были ранены в ходе боевых действий, а также мирных жителей, которые пострадали от действий ВС РФ.

В апреле туда прибыли первые пациенты и спустя время помощь от специалистов получили 54 украинца, а 37 из них проходили лечение и реабилитацию на базе Академии "Руха".

Организаторы сделали все для того, чтобы бойцы смогли без проблем восстанавливаться после ранений. Кроме того, благодаря ресурсам клуба, военные получают высокий уровень сервиса и помощь, в которой они нуждаются.

Осенью Григорий Козловский и Emily Resort помогли украинским военным подготовиться к участию в "Играх непокоренных". Три дня военные готовились к международным соревнованиям, которые прошли в Дюссельдорфе.

На территории самого комплекса проходили соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу. Отдельно они были обеспечены проживанием и питанием.

А летом Григорий Козловский совместно с Юлией Думанской и благотворительной организацией "Рух у Майбутнє" передали в военный во Львове важные аппараты, стоимость которых 4 миллиона гривен. Речь про наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Всего за время войны на нужды военных в различные части было перечислено более 100 миллионов гривен.

"С начала войны я как гражданин и бизнесмен не мог стоять в стороне от нужд украинской армии и вынужденных переселенцев. Вместе с ФК "Рух" мы передали необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу", — подытожил Григорий Козловский.