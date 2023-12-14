Григорій Козловський та Emily Resort передали на допомогу ЗСУ 2 мільйони гривень (квитанції)

З перших днів війни засновник спортивно-оздоровчого комплексу допомагає тим, хто зіткнувся з трагедією. Для переселенців і дітей загиблих військових організовуються спеціальні свята.

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У спортивно-оздоровчому комплексі Emily Resort, засновником якого є Григорій Козловський, під час святкування Нового року, що настає, зібрали на допомогу Збройним силам України 2 мільйони гривень, повідомляють на сайті підприємця.

Кошти пішли на допомогу воїну А2943 військової частини та будуть використані в ході боротьби з російськими окупантами. Українські захисники на них придбають та відремонтують засоби зв'язку, спецтехніку та транспортні засоби, які необхідні для нагальних потреб підрозділів на полі бою.

Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 млн гривень на ЗСУ Фото: Фотокопия документа Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 млн гривень на ЗСУ Фото: Фотокопия документа

"Наша країна і наші військові потребують підтримки. Українські збройні сили щодня метр за метром женуть ворога з нашої землі, захищають кожного українця, дають можливість працювати, жити, виховувати дітей. Для воїнів важлива наша фінансова підтримка і допомога. Я радий, що сьогодні ми можемо забезпечити воїнів, які звернулися до нас по допомогу, необхідними коштами для придбання військової техніки, зброї, транспортних засобів. Така підтримка не тільки допоможе вести ефективні бойові дії, вона підвищує морально-психологічний стан воїнів, збільшує їхню відданість Україні", — заявив засновник Emily Resort Григорій Козловський.

Григорій Козловський з першого дня допомагає військовим і мирним громадянам, які були змушені покинути свій дім. Зокрема й дітям, які зіткнулися з таким поняттям як війна. Робить він це через власний Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє".

Зовсім нещодавно Григорій Козловський і ФК "Рух" організували свято для дітей, приурочене до Дня Святого Миколая. Переселена малеча, а також діти загиблих воїнів отримали змогу відвідати Академію ФК "Рух", брали участь у підготовлених розвагах, подивилися на святкову виставу та загалом весело провели час.

Саме на території бази спорткомплексу Emily Resort та Академії ФК "Рух" Григорій Козловський розгорнув штаб із надання допомоги вимушеним переселенцям. Працював він із перших днів війни. Дорослі та діти весь час отримували необхідну допомогу, продукти та предмети першої необхідності. Також Emily Resort бере участь у різних благодійних проєктах, завдяки яким триває допомога для військових.

У березні 2023 року на території Академії ФК "Рух" і комплексу Emily Resort у Винниках було розгорнуто ініціативу "Понад усе", головною метою якої є лікування та реабілітація українських військових, які були поранені під час бойових дій, а також мирних мешканців, які постраждали від дій ЗС РФ.

У квітні туди прибули перші пацієнти, і за деякий час допомогу від фахівців отримали 54 українці, а 37 із них проходили лікування і реабілітацію на базі Академії "Руху".

Організатори зробили все для того, щоб бійці змогли без проблем відновлюватися після поранень. Крім того, завдяки ресурсам клубу, військові отримують високий рівень сервісу та допомогу, якої вони потребують.

Восени Григорій Козловський та Emily Resort допомогли українським військовим підготуватися до участі в "Іграх нескорених". Три дні військові готувалися до міжнародних змагань, які відбулися в Дюссельдорфі.

На території самого комплексу відбувалися змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу. Окремо вони були забезпечені проживанням і харчуванням.

А влітку Григорій Козловський спільно з Юлією Думанською та благодійною організацією "Рух у Майбутнє" передали до військового у Львові важливі апарати, вартість яких 4 мільйони гривень. Мова про наркозо-дихальний апарат та нейрохірургічний мікроскоп.

Загалом за час війни на потреби військових у різні частини було перераховано понад 100 мільйонів гривень.

"Від початку війни я як громадянин і бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом із ФК "Рух" ми передали необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і повинен докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", — підсумував Григорій Козловський.