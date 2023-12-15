"Потерял самое ценное": рэпер и боец ССО Yarmak стал жертвой преступников в поезде (видео)

По словам военного, ему не так жаль украденные вещи, как те видео, которые были в ноутбуке. Они отсняты на передовой.

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Рэпер и ныне военный Сил специальных операций Yarmak (Александр Ярмак), который является командиром подразделения управления дронами, стал жертвой преступников в поезде "Днепр-Киев". Неизвестные украли у него рюкзак с ноутбуком и камерой GoPro. Об этом он рассказал в Instagram.

"Ехал поездом "Днепр-Киев". У меня украли рюкзак, в котором был ноут и камера. У иностранцев из соседнего купе тоже украли рюкзак. Такое ощущение, что это видео записывалось где-то в 98-м. Но, к сожалению, это 2023 год. И вот такой сервис предоставляет Укрзализныця, я уже не впервые слышу. Это — просто дно. Вчера на том же поезде у военного украли все вещи и он вышел просто в обуви, штанах и в футболке", — возмутился Ярмак.

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В своей заметке он обозначил "Укрзализныцю" и Национальную полицию Украины и призвал их обезопасить пассажиров поездов от краж.

По словам военного, ему не так жаль украденные вещи, как те видео, которые есть на украденном ноутбуке. Они отсняты на передовой.

"Совет для военных, всю информацию, которую вы записываете на различные средства, девайсы, сливайте на какой-то защищенный носитель, который находится в безопасном месте. Потому что у меня самое ценное, что сегодня потерял — это информация, уникальные кадры из разных исторических военных событий на фронте, которые, к сожалению, я не смогу никак восстановить. Осталось только то, что было на телефоне", — сказал рэпер.

Напомним, что российская компания "Лаборатория Касперского" в своем новом отчете за 2023 год, сообщила, что количество похищенных данных выросло на 33%.

Ранее сообщалось, что в Минобороны придумали, как уменьшить воровство топлива, предназначенного для ВСУ. Поставщики будут красить топливо разными цветами, при этом маркированные дизтопливо и бензин невозможно будет так разбавить, чтобы цвет полностью исчез.