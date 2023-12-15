ГеройСаг передал три уникальных тягача, которые использует НАТО, для армейской авиации

Тягачи и четыре пикапа на сумму более 2 млн грн получили сразу три бригады армейской авиации. Военные получили машины, которые специально подготовлены для буксировки чрезвычайно тяжелых прицепов, самолетов и вертолетов.

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Проект ГеройСаг передал три тягача и четыре пикапа для трех бригад армейской авиации на сумму более 2 млн грн. Такие тягачи используют военные НАТО, сообщается на сайте проекта.

"Этот транспорт значительно повысит качество выполнения задач по назначению. Автомобили в очень хорошем состоянии", — отметил военный, который принимал тягачи.

Геройкар — это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом. Эти тягачи могут использоваться для транспортировки вертолетов. Они построены на базе мощных пикапов Dodge Ram и FORD F 350. Это специально подготовленные машины для буксировки чрезвычайно тяжелых прицепов, самолетов и вертолетов. Они имеют свою, личную, коробку передач и специально изготовленные мосты и ходовую часть. Пикапы предназначены для быстрого передвижения экипажей и эвакуационных групп, которые первыми прибывают на место эвакуации пилотов при аварии или сбитии борта.

Этот сбор ГеройСаг закрыл всего за несколько недель.

"И все благодаря вам. Мы благодарим ВСУ, которые защищают нашу страну. И мы обязаны помогать им! Геройкар — это единственная национальная платформа по снабжению ВСУ колесным транспортом", — говорят в проекте.

Детали по ссылке: https://carforhero.com.