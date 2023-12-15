ГеройCar передав три унікальні тягачі, які використовує НАТО, для армійської авіації

Тягачі та чотири пікапи на суму понад 2 млн грн отримали одразу три бригади армійської авіації. Військові отримали автівки, які навмисне підготовлені для буксирування надзвичайно важких причепів, літаків та гелікоптерів.

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Проєкт ГеройCar передав три тягачі та чотири пікапи для трьох бригад армійської авіації на суму понад 2 млн грн. Такі тягачі використовують військові НАТО, повідомляється на сайті проєкту.

"Цей транспорт значно підвищить якість виконання завдань за призначенням. Автомобілі в дуже гарному стані", — відмітив військовий, який приймав тягачі.

Геройкар — це єдина національна платформа з постачання ЗСУ колісним транспортом. Ці тягачі можуть використовуватися для транспортування гвинтокрилів. Вони побудовані на базі потужних пікапів Dodge Ram та FORD F 350. Це навмисне підготовлені автівки для буксирування надзвичайно важких причепів, літаків та гелікоптерів. Вони мають свою, особисту, коробку передач та спеціально виготовлені мости та ходову частину. Пікапи призначені для швидкого пересування екіпажів та евакуаційних груп, які перші прибувають на місце евакуації пілотів при аварії або збитті борта.

Цей збір ГеройCar закрив всього за декілька тижнів.

"І все завдячуючи вам. Ми дякуємо ЗСУ, які боронять нашу країну. І ми зобовʼязані допомагати їм! Геройкар — це єдина національна платформа з постачання ЗСУ колісним транспортом", — кажуть у проєкті.

Деталі за посиланням: https://carforhero.com.