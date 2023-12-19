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Украина

Алкоголизм, нищета и нет войны: в Австрии выпустили пропагандистский учебник об Украине (фото)

конспект
В Австрии обнаружен учебник со скандальным содержанием об Украине

Авторы школьного учебника утверждают, что главными характеристиками Украины являются транзитность страны, плодородные черноземы, отсутствие системы социального обеспечения, обуза со времен Советского Союза и большое количество обнищавших людей.

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В австрийском школьном учебнике были обнаружены многочисленные клише и предвзятые утверждения относительно украинцев, которые описывают их как людей, склонных к алкоголизму, проживающих в крайней бедности, и сталкивающихся с тяжкими условиями еще со времен Советского Союза. Войну, начатую в 2014 году, в учебнике назвали "напряженными отношениями" без предоставления дополнительных деталей о российском вторжении. Информацию об этом опубликовал ивано-франковский стоматолог Денис Никитин в соцсети Х.

Пост Дениса Никитина Fullscreen
Пост Дениса Никитина

Пользователь выложил фото из учебника географии.

Главными пунктами конспекта стала транзитность страны, плодородные черноземы, отсутствие системы социального обеспечения, обуза со времен Советского Союза и большое количество обнищавших людей.

Также стоматолог подчеркнул, что австрийцы написали в учебнике, что большая часть населения Крыма является русскоязычной, и восточная часть Украины проявляет интерес к укреплению политических связей с Россией. Согласно их взгляду, украинцы высказывают поддержку введению русского в качестве второго государственного языка, а также отмечают проблемы, связанные с коррупцией и "значительным проявлением национализма".

"Да, часть этого действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок и "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации. Ни слова о войне со скотоубл*дией, кроме того, что она поддерживает каких-то там сепаратистов", – отмечает он.

В учебнике отмечено, что наша страна "очень молодая".

Пост Дениса Никитина Fullscreen
Пост Дениса Никитина

Напомним, что черновик нового учебника истории, написанного для школьников Российской Федерации, спровоцировал скандал в Венгрии.

А в обновленных российских учебниках также есть раздел о вторжении России в Украину, которое названо там "Специальной военной операцией". В этом разделе говорится, что целью так называемой "СВО" является якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".