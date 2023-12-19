Алкоголизм, нищета и нет войны: в Австрии выпустили пропагандистский учебник об Украине (фото)

Авторы школьного учебника утверждают, что главными характеристиками Украины являются транзитность страны, плодородные черноземы, отсутствие системы социального обеспечения, обуза со времен Советского Союза и большое количество обнищавших людей.

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В австрийском школьном учебнике были обнаружены многочисленные клише и предвзятые утверждения относительно украинцев, которые описывают их как людей, склонных к алкоголизму, проживающих в крайней бедности, и сталкивающихся с тяжкими условиями еще со времен Советского Союза. Войну, начатую в 2014 году, в учебнике назвали "напряженными отношениями" без предоставления дополнительных деталей о российском вторжении. Информацию об этом опубликовал ивано-франковский стоматолог Денис Никитин в соцсети Х.

Пост Дениса Никитина

Пользователь выложил фото из учебника географии.

Главными пунктами конспекта стала транзитность страны, плодородные черноземы, отсутствие системы социального обеспечения, обуза со времен Советского Союза и большое количество обнищавших людей.

Также стоматолог подчеркнул, что австрийцы написали в учебнике, что большая часть населения Крыма является русскоязычной, и восточная часть Украины проявляет интерес к укреплению политических связей с Россией. Согласно их взгляду, украинцы высказывают поддержку введению русского в качестве второго государственного языка, а также отмечают проблемы, связанные с коррупцией и "значительным проявлением национализма".

"Да, часть этого действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок и "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации. Ни слова о войне со скотоубл*дией, кроме того, что она поддерживает каких-то там сепаратистов", – отмечает он.

В учебнике отмечено, что наша страна "очень молодая".

Пост Дениса Никитина

Напомним, что черновик нового учебника истории, написанного для школьников Российской Федерации, спровоцировал скандал в Венгрии.

А в обновленных российских учебниках также есть раздел о вторжении России в Украину, которое названо там "Специальной военной операцией". В этом разделе говорится, что целью так называемой "СВО" является якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".