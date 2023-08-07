В Москве показали новые учебники по истории России с разделом о войне в Украине (фото)
В этом учебнике для старшеклассников цель вторжения России в Украину определена как якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".
В Москве представили обновленные учебники истории России для старшеклассников. Такой учебник будет носить статус единого государственного учебника по истории. Об этом заявил один из авторов и помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет "РБК".
"По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР", — сказал Мединский.
Сообщается, что в учебнике есть раздел о вторжении России в Украину, которое названо там "Специальной военной операцией". В этом разделе говорится, что целью так называемой "СВО" является якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".
Более того, как сказано в материале, в разделе также есть строки, посвященные Западу, который якобы "завалил" Украину оружием и деньгами, а также ввел "незаконные" санкции против Российской Федерации. Главным "бенефициаром" войны в Украине назвали Соединенные Штаты Америки.
Также сообщается, что в учебнике Украина назвала ультранационалистическим государством, где жестоко наказывают за любое "инакомыслие". Примечательно, что в книге предостерегли школьников, чтобы они настороженно относились к информации о ходе боевых действий из сети.
"Мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером", — цитирует учебник издание.
Новые учебники по истории России: реакция Украины
На момент написания новости в Украине не отреагировали на презентацию новых учебников по истории России.
Ранее сообщалось, что в России нашли тела двоих бывших "вагнеровцев". Тела российских наемников нашли на берегу реки в районе Туапсе, и сейчас правоохранители ищут трех подозреваемых в их убийстве.
Также напомним, что в соцсетях появилось видео уличной драки на территории РФ, на котором неизвестный наносит удары ногами, выкрикивая лозунги, посвященные наемникам ЧВК "Вагнер".