Метинвест надеется, что правительство привлечет частные компании к ВПК для увеличения объемов производства — СЕО компании

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Компания Метинвест Рината Ахметова производит на своих предприятиях много продукции для военных, в том числе мобильные блиндажи, бронежилеты и минные тралы, но мощности компании ограничены. В то же время, если государство создаст заказ и окажет поддержку, компания готова разворачивать дополнительные мощности и обеспечивать военных продукцией в необходимом объеме. Об этом рассказал в интервью Форбс генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

"Мы производим много продукции для ВСУ — мобильные блиндажи КВСУ, минные тралы и другое оборудование. Однако сейчас нельзя говорить, что эта работа идет в промышленных масштабах. Фактически, мы делаем это в свободное от основной работы время. Мы сделали только 8 минных тралов, а армии нужны сотни", — подчеркнул Рыженков.

Он выразил надежду, что украинский ВПК будет расти быстрее, и привлекать к этому частные компании. Ведь если компания получит от государства заказ, то откроет новые производства, наймет сотрудников, и будем производить те же минные тралы в нужных государству объемах.

"Я надеюсь, что Александр Камышин, Рустем Умеров смогут привлечь частные компании к ВПК. Я не говорю о производстве танков, этого делать мы не можем. Но то что мы можем — готовы делать в необходимых объемах", — резюмировал Рыженков.

Напомним, Метинвест с начала полномасштабной войны помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн — это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 300 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования