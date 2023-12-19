Метінвест сподівається, що уряд долучить приватні компанії до ВПК задля збільшення обсягів виробництва – СЕО компанії

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Компанія Метінвест Ріната Ахметова виробляє на своїх підприємствах багато продукції для військових, у тому числі мобільні бліндажі, бронежилети та мінні трали, але потужності компанії обмежені. Водночас, якщо держава створить замовлення та надасть підтримку, компанія готова розгортати додаткові потужності та забезпечувати військових продукцією у необхідному обсязі. Про це розповів у інтерв’ю Форбс генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

"Ми виробляємо багато продукції для ЗСУ – мобільні бліндажі КВСУ, мінні трали і інше обладнання. Проте зараз не можна говорити, що ця робота йде в промислових масштабах. Фактично, ми робимо це у вільний від основної роботи час. Ми зробили лише 8 мінних тралів, а армії потрібні сотні", — наголосив Риженков.

Він висловив сподівання, що український ВПК зростатиме швидше, і залучатиме до цього приватні компанії. Адже якщо компанія отримає від держави замовлення, то відкриє нові виробництва, найме співробітників, і будемо виробляти ті ж мінні трали у потрібних державі обсягах.

"Я сподіваюсь, що Олександр Камишін, Рустем Умеров зможуть долучити приватні компанії до ВПК. Я не кажу про виробництво танків, цього робити ми не можемо. Але те що ми можемо – готові робити в необхідних обсягах", — резюмував Риженков.

Нагадаємо, Метінвест від початку повномасштабної війни допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках "Сталевого Фронту". За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 300 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання