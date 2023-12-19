"Очередная волна лжи": в КГГА опровергли слухи об остановке "красной" ветки метро

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, работы по усилению опор моста не повлияют на функционирование "красной" ветки столичного метрополитена.

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) прокомментировали сообщения о якобы приостановке работы "красной" ветки Киевского метрополитена в связи с ремонтом моста метро. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале КГГА 19 декабря.

Сообщается, что в 2024 году действительно планируют провести работы по усилению опор моста. На данный момент идет разработка проектной документации.

При этом в КГГА подчеркнули, что упомянутые меры не отразятся на работе столичной подземки. По информации ведомства, "красная" ветка метро будет работать в штатном режиме. В администрации призвали не верить данным из анонимных Telegram-каналов.

"Сетью распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись", — отметили в КГГА.

В КГГА проккоментировали слухи об остановке "красной" ветки метро

Напомним, 18 декабря заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук заявил, что на Оболонско-Теремковской линии метро могут стартовать новые ремонтные работы. По его словам, в таком случае возможна приостановка функционирования станций "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Ранее, 8 декабря, в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Причиной стала разгерметизация тоннеля и последующее подтопление станций.