Соратник Зеленского оказался гражданином РФ с бизнесом в Крыму, — расследование (фото)

После Революции Достоинства Наум Баруля вернулся в Киев и начал сотрудничать со Студией "95 квартал". Вместе с Владимиром Зеленским они основали "Лигу смеха" и занимались продюсированием украинских шоу.

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Наум Баруля, украинский продюсер, бывший творческий союзник Владимира Зеленского, также оказался гражданином России. Об этом стало известно из расследования журналистов "Схем".

До событий 2014 года, когда РФ аннексировала Крым, Наум Баруля активно сотрудничал с российским КВН. Он совместно работал в Москве с Александром Масляковым, организовывал выступления команд как в России, так и на полуострове. Журналисты также обнаружили ряд интересных фактов о Науме Баруле, включая его гражданство России.

В источнике сообщают, что после событий Революции Достоинства Наум Баруля вернулся в Киев. Он начал сотрудничество с "95-м кварталом", который тогда возглавлял Владимир Зеленский. Вместе они основали "Лигу смеха" и занимались продюсированием различных украинских телевизионных ситкомов, включая такие проекты, как "Страна У", "Танька и Володька" и другие.

Наум Баруля, как выяснили журналисты, сохранил свое российское гражданство и так и не отказывался от него. Более того, до 2019 года он посещал Крым, при этом приезжая на украинский полуостров с использованием исключительно российских документов.

Кроме того, Баруля провел процесс перерегистрации своего имущества и ресторанного бизнеса в Крыму, действуя в соответствии с законодательством страны-агрессора. В это же время он стал владельцем нового недвижимого имущества. Его ресторанный бизнес в Судаке продолжал функционировать, внося значительные суммы в российский бюджет.

По словам журналистов, по российскому паспорту до 2019 года Баруля владел двумя квартирами в Москве. А российский госпортал "Госуслуги" фиксирует, что паспорт продюсера "действителен". То же пишут на сайте Министерства внутренних дел.

Старый соратник Зеленского оказался гражданином России

Журналисты издания "Схемы" задали вопрос Баруле относительно его компаний на оккупированных территориях. Он отметил, что компании просто висят и никакой финансовой операции с 2014-го года не проводили.

При этом бизнесмен не объяснил, по какой причине он до сих пор не вышел из структуры собственности компаний Масляковых.

"Я ничего с ними сделать не могу, потому что там основатель… Надо протокол основателя, я с ними никак не общаюсь", — сказал Наум Баруля журналистам.

Он также отметил, что не может закрыть компании.

Напомним, что украинская певица Таисия Повалий получила гражданство Российской Федерации. Повалий выбрала сторону РФ еще в 2014 году. Она продолжает проживать и выступать на территории страны-агрессора. С 19 октября 2022 года оказалась под санкциями СНБО.