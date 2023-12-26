Будет ли снег в новогоднюю ночь: погода в Украине на 31 декабря и 1 января (карта)
Погода должна порадовать украинцев мокрым снегом и небольшой метелью в некоторых регионах. Мороз предполагается только в Карпатах, а уже 1 января Украину накроют туманы.
Метеоролог Игорь Кибальчич объяснил, ожидать ли украинцам снега в новогоднюю ночь и какой будет температура с 31 декабря на 1 января. Об этом известно из материала Meteoprog от 26 декабря.
Из-за климатических изменений количество снега в Украине существенно уменьшилось. Зимой чаще стали выпадать дожди, а короткие периоды снегопадов быстро сменяют оттепели.
"Неудивительно, что и накануне Нового Года мы все чаще наблюдаем за окном сырую, пасмурную и бесснежную погоду, порой с туманами и слабым дождем. И лишь изредка можем любоваться белоснежными морозными пейзажами и лепить снеговиков", — подчеркнул эксперт.
Такая тенденция наблюдается по всей территории Украины, за исключением лишь высокогорной части Карпат.
Будет ли снег на Новый год?
По прогнозу метеоролога, с 31 декабря на 1 января стоит также ожидать теплой и влажной погоды.
Днем 31 декабря на западе, на севере и в центре пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На востоке и юге осадков не предвидится. Снег может выпасть только в Карпатах, на крайнем севере Украины и в районе Полесья.
Днем 1 января также ожидаются дожди, туманы и мокрый снег. Также предполагаются туманы и местами гололед.
Какая будет температура?
Температура днем 31 декабря и 1 января составит от +3°C до +8°C. Ночью она опустится до примерно 0°C.
На юге и в Крыму в новогоднюю ночь будет теплее — от +1°C до +6°C. Днем ожидается от +6°C до +11°C.
По словам метеоролога, из-за аномально высоких температур в большинстве регионов Украины Новый год будут встречать без снега. Небольшой мороз ожидается только в Карпатах. Там температура будет колебаться от -1°C до -6°C. Также в горах возможна слабая метель.
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