"Абетка Харчування" на страже здоровья украинских детей

По информации из Центра общественного здоровья МОЗ Украины, ежегодно в нашей стране фиксируют 18-20 тысяч новых случаев ожирения среди детей и подростков. Чаще всего оно спровоцировано неправильным питанием и ограниченной физической активностью, впрочем, не стоит отбрасывать и генетические факторы.

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Ожирение часто называют "платой за прогресс" — доступность переработанных высококалорийных продуктов и вечная спешка, когда перекус состоит из фаст-фуда, становятся причиной проблем со здоровьем. Неутешительный прогноз: более 60% детей, имеющих лишний вес до начала полового созревания, будут иметь его и в раннем взрослом возрасте. В старшем возрасте это является фактором риска для развития сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, проблем с опорно-двигательным аппаратом и психическим здоровьем. Последнее национальное исследование STEPS, которое проводилось по инициативе Минздрава и ВОЗ среди взрослого населения в 2019 году, лишь подтверждает, что существенная часть украинцев нуждается в повышении культуры питания: 61% респондентов не потребляют фрукты и овощи в достаточном количестве, а около 60% имеют избыточный вес.

Большинство пищевых привычек усваиваются в детстве — уверена команда социального проекта "Абетка Харчування". Поэтому о том, как сократить темпы увеличения печальной статистики и помочь маленьким украинцам в Nestlé Украина задумались еще в 2009 году. Именно тогда была основана программа "Абетка Харчування" для младших школьников, которая стала частью глобальной социальной инициативы "Nestlé Здорові діти".

Уже 13 лет вовлеченные в проект дети учатся формировать правильные пищевые привычки и изучают принципы сбалансированного питания. Это помогает им развивать ответственное отношение к собственному здоровью. Со стартом программы в Украине ее участниками стали более 1550 украинских школ и более 2 млн младших школьников.

Программа состоит из учебного курса на платформе https://abetka-healthykids.com.ua, который регулярно проходит утверждение МОН и проверяется на актуальность ведущими экспертами "Ассоциации Диетологов Украины". Видео-уроки, презентации, статьи, рецепты, конкурсы с подарками — все это доступно родителям и учителям, которые являются участниками программы.

Другая деятельность проекта — образовательно-развлекательные события для школ и родителей с детьми.

По итогам 2023 года, состоялось шесть офлайн мероприятий. На кулинарных мастер-классах, открытых уроках, воркшопах, в интерактивных учебных зонах на фестивале "Мамазліт" ученики и их родители усваивали правила здорового питания. Участники узнали, что формировать здоровый рацион — это вкусно и весело.

Поскольку с началом полномасштабной войны в Украине школьные классы переместились в бомбоубежища, это потребовало адаптации формата программы. Опрос преподавателей натолкнул на создание познавательно-развлекательных наборов, которые удобно брать с собой во время тревог. Пятьдесят школ из регионов, где тревоги — почти ежедневное явление — уже получили свои наборы.

Команда проекта и бренд-партнер Nesquik инициировали поддержку школ с тем, чтобы пребывание детей в школьных укрытиях было не только безопасным, но и полезным. Ученикам были предложены интерактивные доски, макеты "здоровых тарелок", раскраски и подвижные игры о здоровом питании, например "фруктовый" Твистер. Также проект поддерживает продуктовыми и образовательными наборами благотворительные лагеря для детей ВПЛ "RecoveryCamp".

Приятной новостью для образовательного сообщества и родителей стал запуск инновационной настольной игры "Мультивсесвіт Їжі" от "Абетки Харчування". Эта игра с первых минут завоевала расположение школьников, ведь ее презентацию проводил настоящий робот — фантастический персонаж программы. Образовательная игра в увлекательной форме предоставляет школьникам полезные знания о еде, а также включает внимание и фантазию ребенка. Самые активные учителя-участники программы получат игровые наборы уже в начале 2024 года.

Всего за 2023 год учебной платформой "Абетка Харчування" охвачено более 45 тысяч детей. Они уже знают, что здоровые привычки, приобретенные в раннем возрасте, будут влиять на стиль жизни во взрослом возрасте.

Вдохновившись этим, в Nestlé Украина приглашают к программе новых участников. Чтобы стать частью сообщества, родителям и учителям младших школьников необходимо зарегистрироваться на платформе. А чтобы узнавать первыми о новостях, конкурсах и образовательных возможностях от "Абетки Харчування" подписывайтесь на социальные сети проекта в Facebook и Instagram. В программе "Абетка Харчування" можно найти единомышленников среди большого сообщества сознательных родителей и учителей со всей страны.