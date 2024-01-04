"Абетка Харчування" на варті здоров'я українських дітей

За інформацією з Центру громадського здоров’я МОЗ України, щороку в нашій країні фіксують 18–20 тисяч нових випадків ожиріння серед дітей та підлітків. Найчастіше воно спровоковане неправильним харчуванням та обмеженою фізичною активністю, утім, не варто відкидати й генетичні фактори.

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Ожиріння часто називають "платою за прогрес" – доступність перероблених висококалорійних продуктів і вічний поспіх, коли перекус складається з фаст-фуду, стають причиною проблем зі здоров’ям. Невтішний прогноз: понад 60% дітей, які мають зайву вагу до початку статевого дозрівання, матимуть її й у ранньому дорослому віці. У старшому віці це є фактором ризику для розвитку серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, проблем з опорно-руховим апаратом та психічним здоров’ям. Останнє національне дослідження STEPS, яке проводилося за ініціативи МОЗ та ВООЗ серед дорослого населення у 2019 році, лише підтверджує, що суттєва частина українців потребує підвищення культури харчування: 61% респондентів не споживають фрукти та овочі у достатній кількості, а близько 60% мають надлишкову вагу.

Більшість харчових звичок засвоюються у дитинстві – впевнена команда соціального проєкту "Абетка Харчування". Тому про те, як скоротити темпи збільшення сумної статистики та допомогти маленьким українцям у Nestlé Україна задумалися ще у 2009 році. Саме тоді було засновано програму "Абетка Харчування" для молодших школярів, яка стала частиною глобальної соціальної ініціативи "Nestlé Здорові діти".

Вже 13 років залучені у проєкт діти вчаться формувати правильні харчові звички та вивчають принципи збалансованого харчування. Це допомагає їм розвивати відповідальне ставлення до власного здоров’я. Зі стартом програми в Україні її учасниками стали понад 1550 українських шкіл та більше 2 млн молодших школярів.

Програма складається з навчального курсу на платформі https://abetka-healthykids.com.ua, який регулярно проходить затвердження МОН та перевіряється на актуальність провідними експертами "Асоціації Дієтологів України". Відео-уроки, презентації, статті, рецепти, конкурси з подарунки – все це доступно батькам та вчителям, які є учасниками програми.

Інша діяльність проєкту – освітньо-розважальні події для шкіл та батьків з дітьми.

За підсумками 2023 року, відбулося шість офлайн заходів. На кулінарних майстер-класах, відкритих уроках, воркшопах, в інтерактивних навчальних зонах на фестивалі "Мамазліт" учні та їхні батьки засвоювали правила здорового харчування. Учасники дізналися, що формувати здоровий раціон – це смачно та весело.

Оскільки із початком повномасштабної війни в Україні шкільні класи перемістилися у бомбосховища, це потребувало адаптації формату програми. Опитування викладачів наштовхнуло на створення пізнавально-розважальних наборів, які зручно брати з собою під час тривог. П’ятдесят шкіл із регіонів, де тривоги – майже щоденне явище – вже отримали свої набори.

Команда проєкту та бренд-партнер Nesquik ініціювали підтримку шкіл з тим, аби перебування дітей в шкільних укриттях було не лише безпечним, а й корисним. Учням були запропоновані інтерактивні дошки, макети "здорових тарілок", розмальовки та рухливі ігри про здорове харчування, як-от "фруктовий" Твістер. Також проєкт підтримує продуктовими та освітніми наборами благодійні табори для дітей ВПО "RecoveryCamp".

Приємною новиною для освітньої спільноти та батьків став запуск інноваційної настільної гри "Мультивсесвіт Їжі" від "Абетки Харчування". Ця гра з перших хвилин завоювала прихильність школярів, адже її презентацію проводив справжній робот – фантастичний персонаж програми. Освітня гра у захопливій формі надає школярам корисні знання про їжу, а також вмикає увагу та фантазію дитини. Найактивніші вчителі-учасники програми отримають ігрові набори вже на початку 2024 року.

Загалом за 2023 рік навчальною платформою "Абетка Харчування" охоплено понад 45 тисяч дітей. Вони вже знають, що здорові звички, набуті у ранньому віці, впливатимуть на стиль життя у дорослому віці.

Надихнувшись цим, у Nestlé Україна запрошують до програми нових учасників. Щоб стати частиною спільноти, батькам та вчителям молодших школярів необхідно зареєструватися на платформі. А щоб дізнаватися першими про новини, конкурси та освітні можливості від "Абетки Харчування" підписуйтеся на соціальні мережі проєкту у Facebook та Instagram. У програмі "Абетка Харчування" можна знайти однодумців серед великої спільноти свідомих батьків та вчителів з усієї країни.