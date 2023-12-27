На Днепропетровщине неизвестный в балаклаве расстрелял автомобиль: погиб водитель

По информации правоохранителей, в области ввели специальную полицейскую операцию, к розыску злоумышленника привлекли все службы полиции.

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В Днепропетровской области неизвестный мужчина на трассе расстрелял из автомата гражданский автомобиль, водитель погиб. Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, они получили вызов 27 декабря около 18 часов. Полицейским сообщили о неизвестном человеке на трассе Н-31, который в балаклаве выскочил на дорогу.

Сообщается, что злоумышленник выстрелил несколько раз, предположительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В машине находился 49-летний водитель, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

На место преступления прибыло руководство полиции и следственно-оперативная группа. В Днепропетровской области ввели специальную полицейскую операцию, чтобы задержать злоумышленника. Сейчас к поиску подозреваемого привлечены все службы полиции.

Также отмечается, что по факту умышленного убийства уже открыто уголовное производство.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Херсонской области российский военный расстрелял мужчину и женщину. Тела людей обнаружили во дворе одного из домов.

Также в начале декабря сообщалось, что в Киеве злоумышленник жестоко убил военного. По информации следствия, мужчину убил знакомый из Винницкой области, на его теле обнаружили 15 ножевых ранений.