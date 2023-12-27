На Дніпропетровщині невідомий у балаклаві розстріляв автомобіль: загинув водій

За інформацією правоохоронців, в області ввели спеціальну поліцейську операцію, до розшуку зловмисника залучили всі служби поліції.

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У Дніпропетровській області невідомий чоловік на трасі розстріляв з автомата цивільний автомобіль, водій автівки загинув. Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, вони отримали виклик 27 грудня близько 18-ї години. Поліцейських повідомили про невідому особу на трасі Н-31, яка у балаклаві вискочила на дорогу.

Повідомляється, що зловмисник вистрілив декілька разів, імовірно із автомата з глушником, по легковому автомобілі. В автівці перебував 49-річний водій, який від отриманих травм загинув на місці події.

На місце злочину прибуло керівництво поліції та слідчо-оперативна група. У Дніпропетровській області ввели спеціальну поліцейську операцію, аби затримати зловмисника. Наразі до пошуку підозрюваного залучені всі служби поліції.

Також зазначається, що за фактом умисного вбивства вже відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що у Херсонській області російський військовий розстріляв чоловіка та жінку. Тіла людей виявили на подвір’ї одного з будинків.

Також на початку грудня повідомлялося, що у Києві зловмисник жорстоко вбив військового. За інформацією слідства, чоловіка вбив знайомий з Вінниччини, на його тілі виявили 15 ножових поранень.