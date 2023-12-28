Скотч Hankey Bannister: как выбирать, как подавать к столу
Поклонникам скотча бренд Ханки Баннистер известен очень хорошо: обладая эксклюзивным вкусом и длительным послевкусием, он стоит относительно недорого и может порадовать большим количеством доступных блендов. Тем, кто хочет приобщиться к числу сторонников настоящего шотландского виски, стоит начать именно с этой торговой марки.
Признаки и особенности оригинального Баннистера
Многие знаменитые алкогольные бренды являются привлекательными для фальсификаторов, и Hankey Bannister — не исключение. Риск приобрести подделку особенно большой, если покупка совершается в небольшом магазине, так что внимательно присматривайтесь к бутылке: оригинальный Ханки Баннистер отличить от фальшивого несложно по следующим признакам:
- Скотч хорошей выдержки имеет маслянистую основу. Если взболтать бутылку, на стенках останется характерный налет, который исчезнет не сразу.
- Также при взбалтывании должны образовываться пузыри относительно большого размера. Если они слишком маленькие и очень быстро исчезают, от покупки лучше воздержаться.
- Даже по внешнему виду можно определить, оригинал перед вами или фальсификат. У настоящего виски этикетка будет выглядеть идеальной, без следов клея, с четким шрифтом и яркими цветами.
- Не поленитесь посмотреть ценники в известных интернет-магазинах, например, в маркете алкогольных штук Маудау. Если стоимость скотча намного ниже, чем у сетевиков — это явный признак подделки.
Отметим, что у Hankey Bannister есть как бюджетные бленды, так и дорогие и даже эксклюзивные — все зависит от выдержки и состава. Но в любом случае вкусо-ароматические характеристики будут отменными.
Как выбрать, как подавать
От срока выдержки зависит не только стоимость, но и цвет скотча. Чем старше алкоголь, тем он будет темнее. Так что светло-золотистые сорта — это молодой виски, насыщенного янтарного цвета — достаточно выдержанный.
Но определить особенности купажа по цвету не получится, а диапазон ароматов и вкусов может быть обширным, от фруктовых и дымчатых ноток до сладкой выпечки.
Раскрывать органолептические характеристики скотча придется уже за столом, придерживаясь следующих правил:
- бутылка с содержимым должна быть нагрета до комнатной температуры (идеальный диапазон — 18–20°C);
- можно добавлять лед, очищенную воду или камешки;
- пить желательно из тонкостенных стаканов с прозрачным стеклом, чтобы запомнить цвет.
Не менее важно правильно подобрать закуску. Знатоки советуют употреблять Hankey Bannister с красной рыбой, мясом дичи или нежирной свининой, запеченной в духовке. Фруктовые закуски — облегченный вариант, если не злоупотреблять скотчем.
Любителям алкогольных коктейлей можно посоветовать комбинации с вермутом, которые позволяют снизить градус до 30° и немного изменить вкус, добавив в него сладкие нотки.
Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья!