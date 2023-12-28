Скотч Hankey Bannister: как выбирать, как подавать к столу

Поклонникам скотча бренд Ханки Баннистер известен очень хорошо: обладая эксклюзивным вкусом и длительным послевкусием, он стоит относительно недорого и может порадовать большим количеством доступных блендов. Тем, кто хочет приобщиться к числу сторонников настоящего шотландского виски, стоит начать именно с этой торговой марки.

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Признаки и особенности оригинального Баннистера

Многие знаменитые алкогольные бренды являются привлекательными для фальсификаторов, и Hankey Bannister — не исключение. Риск приобрести подделку особенно большой, если покупка совершается в небольшом магазине, так что внимательно присматривайтесь к бутылке: оригинальный Ханки Баннистер отличить от фальшивого несложно по следующим признакам:

Скотч хорошей выдержки имеет маслянистую основу. Если взболтать бутылку, на стенках останется характерный налет, который исчезнет не сразу.

Также при взбалтывании должны образовываться пузыри относительно большого размера. Если они слишком маленькие и очень быстро исчезают, от покупки лучше воздержаться.

Даже по внешнему виду можно определить, оригинал перед вами или фальсификат. У настоящего виски этикетка будет выглядеть идеальной, без следов клея, с четким шрифтом и яркими цветами.

Не поленитесь посмотреть ценники в известных интернет-магазинах, например, в маркете алкогольных штук Маудау. Если стоимость скотча намного ниже, чем у сетевиков — это явный признак подделки.

Отметим, что у Hankey Bannister есть как бюджетные бленды, так и дорогие и даже эксклюзивные — все зависит от выдержки и состава. Но в любом случае вкусо-ароматические характеристики будут отменными.

Как выбрать, как подавать

От срока выдержки зависит не только стоимость, но и цвет скотча. Чем старше алкоголь, тем он будет темнее. Так что светло-золотистые сорта — это молодой виски, насыщенного янтарного цвета — достаточно выдержанный.

Но определить особенности купажа по цвету не получится, а диапазон ароматов и вкусов может быть обширным, от фруктовых и дымчатых ноток до сладкой выпечки.

Раскрывать органолептические характеристики скотча придется уже за столом, придерживаясь следующих правил:

бутылка с содержимым должна быть нагрета до комнатной температуры (идеальный диапазон — 18–20°C);

можно добавлять лед, очищенную воду или камешки;

пить желательно из тонкостенных стаканов с прозрачным стеклом, чтобы запомнить цвет.

Не менее важно правильно подобрать закуску. Знатоки советуют употреблять Hankey Bannister с красной рыбой, мясом дичи или нежирной свининой, запеченной в духовке. Фруктовые закуски — облегченный вариант, если не злоупотреблять скотчем.

Любителям алкогольных коктейлей можно посоветовать комбинации с вермутом, которые позволяют снизить градус до 30° и немного изменить вкус, добавив в него сладкие нотки.

Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья!