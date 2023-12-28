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Скотч Hankey Bannister: як вибирати, як подавати до столу

Шанувальникам скотчу бренд Ханкі Банністер відомий дуже добре: маючи ексклюзивний смак і тривалий післясмак, він коштує відносно недорого й може порадувати великою кількістю доступних блендів. Тим, хто хоче долучитися до числа прихильників справжнього шотландського віскі, варто почати саме з цієї торгової марки.

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Ознаки та особливості оригінального Банністера

Багато знаменитих алкогольних брендів є привабливими для фальсифікаторів, і Hankey Bannister — не виняток. Ризик придбати підробку особливо великий, якщо покупка здійснюється в невеликому магазині, тож уважно придивляйтеся до пляшки: оригінальний Ханкі Банністер відрізнити від фальшивого нескладно за такими ознаками:

  • Скотч хорошої витримки має олійну основу. Якщо збовтати пляшку, на стінках залишиться характерний наліт, який зникне не відразу.
  • Також під час збовтування мають утворюватися бульбашки відносно великого розміру. Якщо вони занадто маленькі та дуже швидко зникають, від покупки краще утриматися.
  • Навіть за зовнішнім виглядом можна визначити, оригінал перед вами чи фальсифікат. У справжнього віскі етикетка виглядатиме ідеальною, без слідів клею, з чітким шрифтом і яскравими кольорами.
  • Не полінуйтеся подивитися цінники у відомих інтернет-магазинах, наприклад, у маркеті алкогольних штук Маудау. Якщо вартість скотчу набагато нижча, ніж у мережевиків — це явна ознака підробки.

Зазначимо, що у Hankey Bannister є як бюджетні бленди, так і дорогі та навіть ексклюзивні — все залежить від витримки і складу. Але в будь-якому разі смако-ароматичні характеристики будуть відмінними.

Як вибрати, як подавати

Від терміну витримки залежить не тільки вартість, а й колір скотчу. Що старший алкоголь, то він буде темнішим. Тож світло-золотисті сорти — це молодий віскі, насиченого бурштинового кольору — досить витриманий.

Але визначити особливості купажу за кольором не вийде, а діапазон ароматів і смаків може бути великим, від фруктових і димчастих ноток до солодкої випічки.

Розкривати органолептичні характеристики скотчу доведеться вже за столом, дотримуючись таких правил:

  • пляшка із вмістом має бути нагріта до кімнатної температури (ідеальний діапазон — 18–20°C);
  • можна додавати лід, очищену воду або камінчики;
  • пити бажано з тонкостінних склянок із прозорим склом, щоби запам'ятати колір.

Не менш важливо правильно підібрати закуску. Знавці радять вживати Hankey Bannister із червоною рибою, м'ясом дичини або нежирною свининою, запеченою в духовці. Фруктові закуски — полегшений варіант, якщо не зловживати скотчем.

Любителям алкогольних коктейлів можна порадити комбінації з вермутом, які дають змогу знизити градус до 30° і трохи змінити смак, додавши в нього солодкі нотки.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!