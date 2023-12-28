Скотч Hankey Bannister: як вибирати, як подавати до столу

Шанувальникам скотчу бренд Ханкі Банністер відомий дуже добре: маючи ексклюзивний смак і тривалий післясмак, він коштує відносно недорого й може порадувати великою кількістю доступних блендів. Тим, хто хоче долучитися до числа прихильників справжнього шотландського віскі, варто почати саме з цієї торгової марки.

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Ознаки та особливості оригінального Банністера

Багато знаменитих алкогольних брендів є привабливими для фальсифікаторів, і Hankey Bannister — не виняток. Ризик придбати підробку особливо великий, якщо покупка здійснюється в невеликому магазині, тож уважно придивляйтеся до пляшки: оригінальний Ханкі Банністер відрізнити від фальшивого нескладно за такими ознаками:

Скотч хорошої витримки має олійну основу. Якщо збовтати пляшку, на стінках залишиться характерний наліт, який зникне не відразу.

Також під час збовтування мають утворюватися бульбашки відносно великого розміру. Якщо вони занадто маленькі та дуже швидко зникають, від покупки краще утриматися.

Навіть за зовнішнім виглядом можна визначити, оригінал перед вами чи фальсифікат. У справжнього віскі етикетка виглядатиме ідеальною, без слідів клею, з чітким шрифтом і яскравими кольорами.

Не полінуйтеся подивитися цінники у відомих інтернет-магазинах, наприклад, у маркеті алкогольних штук Маудау. Якщо вартість скотчу набагато нижча, ніж у мережевиків — це явна ознака підробки.

Зазначимо, що у Hankey Bannister є як бюджетні бленди, так і дорогі та навіть ексклюзивні — все залежить від витримки і складу. Але в будь-якому разі смако-ароматичні характеристики будуть відмінними.

Як вибрати, як подавати

Від терміну витримки залежить не тільки вартість, а й колір скотчу. Що старший алкоголь, то він буде темнішим. Тож світло-золотисті сорти — це молодий віскі, насиченого бурштинового кольору — досить витриманий.

Але визначити особливості купажу за кольором не вийде, а діапазон ароматів і смаків може бути великим, від фруктових і димчастих ноток до солодкої випічки.

Розкривати органолептичні характеристики скотчу доведеться вже за столом, дотримуючись таких правил:

пляшка із вмістом має бути нагріта до кімнатної температури (ідеальний діапазон — 18–20°C);

можна додавати лід, очищену воду або камінчики;

пити бажано з тонкостінних склянок із прозорим склом, щоби запам'ятати колір.

Не менш важливо правильно підібрати закуску. Знавці радять вживати Hankey Bannister із червоною рибою, м'ясом дичини або нежирною свининою, запеченою в духовці. Фруктові закуски — полегшений варіант, якщо не зловживати скотчем.

Любителям алкогольних коктейлів можна порадити комбінації з вермутом, які дають змогу знизити градус до 30° і трохи змінити смак, додавши в нього солодкі нотки.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!