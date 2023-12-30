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Украина Российско-украинская война

"Надеюсь, является ошибкой": владелец "Хортицы" Черняк прокомментировал подозрение от СБУ

Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение
Фото: Facebook | Владелец холдинга Global Spirits прокомментировал решение СБУ о вручении подозрения

По словам основателя холдинга Global Spirits, он находится в розыске в России, поэтому не мог уплачивать налоги в Кремль ни по юридическим нормам, ни по этическим. Он надеется, что это не была попытка рейдерской атаки.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов страны Global Spirits. Евгений Черняк на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал такое решение спецслужбы.

По его словам, о подозрении он узнал случайно из Telegram-каналов и перед этим с ним на связь никто не выходил и ничего не вручал. Кроме того, его компания якобы не могла работать в России и тем самым финансировать войну, потому что против Global Spirits Москва ввела санкции еще в 2014 году.

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"Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии", — пишет Евгений Черняк.

В документах дела, продолжает бизнесмен, идет речь не об уплате налогов в РФ, а про некие предприятия в Средней Азии, Сакартвело (Грузия) и Азербайджане. Евгений Черняк отрицает, что был когда-либо собственником или должностным лицом на этих предприятиях, Соответственно, не мог ничего покупать или продавать, поэтому обвинения — "полный абсурд".

При этом собственники компаний, которым также могут объявить обвинение, не могли делать ничего такого в силу "юридических и моральных причин. У одного из них погиб на фронте брат, корпоративный юрись ушел добровольцем и после ранения и контузии пропал в районе Бахмута. Директор компании также сейчас находиться на фронте.

"Все кого обвиняют в том, что они не совершали и совершить не могли являются активными донаторами, много помогали в волонтерке и в донатах. Непонятно так же как указанные в деле предприятия могли платить налоги в РФ, если они находятся не в РФ, а в указанных странах, они же не могли платить налог в бюджет другой страны", — продолжает владелец Global Spirits.

Отдельно Евгений Черняк добавляет, что находится давно в розыске и заочном аресте в России, поэтому явно не мог ничего платить или продавать им по юридическим нормас и этическим соображениям, а Global Spirits и вовсе является крупнейшим налогоплательщиком в Украине в этой отрасли.

"Молчать не будем, ни я лично, ни компания, в которой я основатель, ничего не нарушала, но как и у многих украинских бизнесов у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", — продолжает владелец холдинга.

Он намерен сделать этот юридический кейс публичным, поэтому пригласил журналистов, адвокатов и активистов в суд, чтобы люди якобы узнали правду о произошедшем.

Евгений Черняк также напомнил, что за 54 года своей жизни он ни разу не был судим, не был частью политической жизни Украины, а построил свой бизнес с нуля. Несмотря на то, что уже 12 лет он проживает за пределами страны, продолжает иметь одно гражданство — украинское.

"Открыт, готов ответить на любые вопросы по делу, никуда не прячусь как не прячется и никто из людей компании, все готовы к пояснениям чтобы развеять этот юридический маразм, в котором их пытаются обвинить", — продолжил бизнесмен.

Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение Fullscreen
Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ
Фото: Скриншот
Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение Fullscreen
Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ
Фото: Скриншот
Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение Fullscreen
Евгений Черняк отреагировал на объявление подозрения от СБУ
Фото: Скриншот
Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение
Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение
Евгений Черняк, холдинг, Global Spirits, война РФ против Украины, СБУ, подозрение

Напомним, 29 декабря сообщалось, что СБУ объявила о подозрении владельцу "Хортицы" Евгению Черняку по делу уплаты 6 миллиардов налогов в России. По информации правоохранителей, во время обысков в офисных помещениях холдинга обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

В июле сообщалось, что в РФ якобы объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела против международного алкогольного холдинга Global Spirits.