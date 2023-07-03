Помогал ВСУ: в РФ объявили в розыск владельца "Хортицы" Черняка, соучастники арестованы
Российские силовики заявили, что сумма, которая выделялась бизнесменом на помощь украинским защитникам превышает 500 миллионов рублей. Сам Евгений Черняк был приятно удивлен, что после этого у него выросло количество подписчиков.
В Российской Федерации объявили в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела против международного алкогольного холдинга "Global Spirits". Об этом сообщают росСМИ 3 июля.
Все сотрудники крупной компании по производству алкоголя, которая принадлежит владельцу бренда "Хортица" Евгению Черняку, обвиняются в том, что якобы спонсируют Вооруженные силы Украины. Российские силовики утверждают, что они перевели более 500 миллионов рублей украинским защитникам в период с февраля по апрель 2022 года. Также утверждается, что в июне 2023 года ВСУ получили товары для ведения боевых действий на сумму 90 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о "финансировании терроризма".
"Следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", — говорится в сообщении.
Среди подозреваемых – глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Евгений Черняк и другие учредители и руководители. К примеру, Александр Беспалов, которому в РФ принадлежат заводу, что разливают водку "Хортица", был арестован судом, а Следственный комитет незадолго до этого сообщал о задержании двух "доверенных лиц" Евгения Черняка.
Евгений Черняк на своей странице в социальной сети Facebook уже отреагировал на новость и радуется популярности, которая внезапно на него свалилась.
"Что-то страшное происходит. Более 6 тысяч подписчиков за 3 часа. Вот это да", — говорится в сообщении.
Напомним, 31 мая сообщалось, что генерал-лейтенанта Сергея Наева объявили в розыск в РФ. Это произошло практически сразу после того, как этого "удостоились" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. В командовании Объединенных сил ВСУ объявление в розыск Сергея Наева называют "детскими запугиваниями".