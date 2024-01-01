В Чернигове и Черкассах полиция задержала любителей новогодних фейерверков (видео)

В Чернигове прибывшим на вызов полицейским в квартире, откуда запустили фейерверк, открыть дверь не захотели. В результате правоохранителям пришлось ее выбить. В Черкассах салют устроил гражданин РФ.

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Несмотря на запрет салютов и фейерверков, в некоторых городах Украины граждане проигнорировали закон и в ночь на 1 января решили отпраздновать приход Нового года, запустив фейерверки. Так, в Чернигове четверо мужчин сделали это во время воздушной тревоги, чем напугали жителей, сообщают местные правоохранители. По информации пресс-службы черниговской полиции, днем на линию "102" позвонила взволнованная женщина и сообщила, что услышала громкий взрыв, когда звучала сирена, и увидела вспышки салюта с балкона дома по улице Ивана Мазепы.

По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции.

Полицейские быстро установили квартиру, из которой запустили салют. Более того, под окнами они обнаружили то, что осталось от фейерверка. Когда правоохранители постучали в дверь, молодые люди, которые находились в квартире, отказались открыть дверь. В итоге ее пришлось выбивать.

Сотрудники райотдела приподдержке батальона полиции особого назначения "Чернигов" обыскали жилье. В туалете они выявили остатки запущенного фейерверка.

Стражи порядка установили причастность к инциденту четырех человек, вместе отмечавших Новый год. На момент приезда полиции они были нетрезвые

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Аналогичная ситуация имела место и в Черкассах. Как сообщают местные сотрудники полиции, 38-летний мужчина, уроженец РФ, который с 2014 года живет в городе, решил отпраздновать начало 2024-го салютом. Соседи сразу же пожаловались на него, и спустя несколько минут к дому подъехали правоохранители.

Выяснилось, что пиротехнику нарушитель порядка купил в интернете.

"Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, направившиеся в суд", — говорится в сообщении.

В ноябре в Украине вступил в силу закон, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. По ее словам, в то время, когда страна страдает от очередных ночных обстрелов, подобное недопустимо.

"Точно не время, и еще долго будет не время, для петард и фейерверков", – подчеркнула она. Исключением, отметила Кравчук, являются только пиротехнические средства класса F1, "самые тихие и безопасные".

Ранее Фокус писал, что в первый день 2024 года Украина подверглась очередной атаке ракетами и дронами со стороны ВС РФ.